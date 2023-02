Megvan a lista! Melyik országnak van a legtöbb aranya?

Térfélcsere: keletre vándorolnak a nyugati aranykészletek

A New York-i és londoni páncéltermekből április vége óta több mint 527 tonna aranyat vontak ki. Ezzel egy időben Kína aranyimporja négyéves csúcsot ért el, továbbá India, Törökország, Thaiföld és Szaúd-Arábia is megnövekedett aranyimportról számolt be.