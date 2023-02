Magyar Levente: A gazdaságfejlesztési program minden sikeres pályázója megkapja a támogatást

A nehéz gazdasági körülmények ellenére sem áll le a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja, minden sikeres pályázó megkapja a támogatást – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön a vajdasági Topolyán.

Hozzátette, hogy a sikeres pályázókat már 2021 decemberében értesítették, ám a szerződésaláírásra mostanáig kellett várni az Európát sújtó gazdasági válság, illetve az ukrajnai háború okozta nehézségek miatt.

Magyar Levente közölte: a vállalkozók türelme azt bizonyítja, hogy hisznek abban, amit a magyar kormány, a vajdasági politikai szervezettséget képviselő Vajdasági Magyar Szövetség és maguk a vállalkozók el tudnak érni. „Ez egy partnerség, közös munka, ez adja az egésznek a hitelét az elejétől kezdve” – fogalmazott.

A nehézségek ellenére most tudott folytatódni a kifizetés, és a politikus arra is ígéretet tett, hogy amennyiben a dolgok az eddigiekhez hasonló “mederben csordogálnak tovább”, akkor a következő hónapokban azokat a pályázókat is kifizetik, akik a mostani körből kimaradtak. Csütörtökön 49 sikeres pályázóval kötöttek szerződést. A pályázatok gazdasági és mezőgazdasági közepes- és nagyvállalkozások fejlesztésére vonatkoztak.

Az államtitkár hangsúlyozta: továbbra is azon dolgoznak, hogy folytatni tudják a programokat, konkrét ígéreteket azonban a jelenlegi kiszámíthatatlan közegben nehezen tesznek. Reményét fejezte ki, hogy az év végére, vagy legkésőbb 2024-re megteremtődik annak a lehetősége, hogy a korábbi ütemezéssel és a korábbi dinamizmussal vigyék tovább ezeket a programokat.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a közös sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy a sikeres pályázók az utóbbi 14 hónapban önerőből és hitelből tudták fedezni beruházásaik megvalósítását, de közben tudták, hogy a magyar kormánytól, illetve a program megvalósítását végző Prosperitati Alapítványon keresztül mindenképpen meg fogják kapni az elnyert támogatást.

A vajdasági gazdaságfejlesztési program első, 2016-2018-as szakaszára a magyar kormány kezdetben 50 milliárd forintot szánt, később azonban növelték a keretösszeget. A programban a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdaságra, az idegenforgalomra, valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére helyezték, a cél a fiatalok külföldre vándorlásának megállítása, a folyamat visszafordítása volt. A gazdaságfejlesztési program második szakasza 2019-ben indult.

Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjában több mint 14 ezer vállalkozó jutott támogatáshoz összesen 68 milliárd forint értékben, amely a folyamatban lévő beruházások figyelembe vételével 149 milliárd forint összértékű beruházás megvalósítását eredményezi a Vajdaságban. A program ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a magyar emberek a szülőföldjükön tudjanak boldogulni, és csökkenjen az elvándorlás.