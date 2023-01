Csaknem 44 ezer látogatóval zárt az AGROmashEXPO

Csaknem 44 ezer látogatóval zárt a 41. AGROmashEXPO, amelyet idén is az AgrárgépShow-val közösen rendeztek a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban – közölte a Hungexpo hétfőn.

A rendezvény a technológiai fejlődés jelentőségét emelte ki, a közlemény szerint ugyanis ez oldhatja meg azokat a kihívásokat, amelyeket az ukrajnai háború és az éghajlatváltozás okoz.

A Hungexpo vezérigazgatója szerint az agrárium technológiai fejlődése segít abban is, hogy kevesebb erőforrással több élelmiszert lehessen előállítani. Ganczer Gábor hangsúlyozta, hogy az AGROmashEXPO 4 napja alatt a digitális forradalom legjobbjai mutatkoztak be. A közlemény szerint a kiállítók szinte kivétel nélkül nagyobb érdeklődésről számoltak be a korábbi évekhez képest.