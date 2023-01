A magyar cég, ahol a főnök visz munkába a saját kocsijával

Újra elnyerte a MagyarBrands Kiváló Munkáltatói Márka díját a Mystic Nails. Ez már csak azért is kiemelkedő teljesítmény, mert ez a hazai cég immáron öt éve sorozatban, azaz a díj alapítása óta minden évben a nyertesek közt szerepelt. De vajon miben rejlik a magyar márka titka?

A MagyarBrands Kiváló Munkáltatói Márka kategória 2018-as alapítása óta a Mystic Nails-en kívül mindössze egyetlen cég volt képes még arra, hogy mind az 5 alkalommal – azaz minden évben – megnyerje ezt a díjat.

Ebben a kategóriában azok versengenek, akiknek a 3 másik fő kategória egyikében már sikerült díjat nyerniük: ezek a kiváló fogyasztói, üzleti és innovatív márka díjai.

Általában akár 3-4 ezer cég is pályázik a fenti díjakra, így különösen kimagasló teljesítmény, hogyha egy vállalat évről évre jól teljesít a versenyen.

„Meggyőződésem, hogy a cégünk legfőbb értéke a munkatársakban rejlik. Ők a cég sikerének záloga. A szemléletmódom az, hogy ha termékeket értékesítünk, akkor lehet hogy akár 200 versenytársunk is van, viszont a kiváló munkatársakért is ugyanúgy versengünk és itt akár 200 ezer versenytársunk is lehet, mint munkaadó. Ha magunkhoz tudjuk csábítani és meg is tartjuk ezeket a kiváló munkatársakat, akkor garantált, hogy a termékértékesítéssel is boldogulni fogunk, hiszen a legjobb emberek dolgoznak majd ezen” – fogalmaz Gyimesi László, a Mystic Nails ügyvezető igazgatója.

Hozzáteszi: a cég működését irányító attitűd és értékrend mindenhol kitűnik és alapjaiban szövi át a cégben uralkodó légkört. Mivel családi vállalkozásról van szó, ez nem egy hiteltelen, önző érdekek mentén felépülő HR stratégia.

Ehelyett alapvető emberi értékek alapján alakítják a céges kultúrát, amiben mindannyian jól érezhetik magunkat. Éppen ezért nincsen klasszikus alá-fölérendeltségi viszony a munkatársak közt, ehelyett nagy a nyitottság akár az alulról érkező kezdeményezések, ötletek iránt is.

„Az ötletláda mindig nyitva áll egy ennek dedikált e-mail cím formájában, mely fiókot közvetlenül én kezelek és ide bárki bármilyen ötletet megírhat. Így ha egy raktáros munkatársam küldi az ötletét, az is hozzám van közvetlenül becsatornázva, ugyanúgy, mint mikor a pénzügyi vezetőnk ír ide. Hiszek benne, hogy a munkafolyamatot az tudja még hatékonyabbá tenni, aki maga is az adott területen dolgozik, annak a szakértője. Az ilyen ötleteket közzé is tesszük, nyilvános elismeréssel díjazzuk, még akkor is, ha az ötlet valamiért nem valósulhat meg. A vezetőségi ülésre pedig régi kollégákat is meghívunk, ők is ugyanolyan szavazati joggal rendelkeznek, mint a vezetők” – meséli Gyimesi László.

Hozzáteszi: szerinte manapság már hiánycikk a törődés a cégeknél.

Nálunk például előfordult már, hogy amikor valakinek eltört a lába, akkor hozták-vitték a munkába, de volt már olyan munkatárs is, aki egy igen nehéz családi élethelyzet miatt plusz fizetett szabadnapokat kapott a cégtől, hogy rendezni tudja a magánéletét, hisz az az első. A kismamák és kispapák törvényi keretén felül járó extra fizetett szabadság pedig nem is kérdés, hogy jár.

De létezik munkavállalói kuponfüzet is, amit kedvezményekre lehet beváltani: például, hogy egy órával korábban lehet hazamenni vagy moziba menni egy kollégával, aminek a költségét a cég állja, de születésnapja hónapjában mindenki választhat egy pénteket mikor szabad délutánt kap.

Ez a cég ajándéka. Pár éve pedig – mikor még kisebb volt a létszám – László maga szállította a munkahelyre a kollégákat, a „Fönci taxi” kupon ellenében.

„Mi el tudjuk engedni a tulajdonosi egót. Számomra a legjobb cég az lenne, ami jobban teljesít és sikeresebb nélkülem, mint velem, így túlmutat az én személyemen” – mondja az ügyvezető igazgató.

A cég már 2017-ben elnyerte a csak miattuk alapított, „Az Év Legkreatívabb Felelős Foglalkoztatója” címet az OFA-tól, de azóta övék lett már a K&H Családi Vállalatok Kiválósági Díj, az Üzleti Etikai Díj és az Év Széchenyi Vállalkozása Díj is.

„A munkáltatói márkaépítés jó eszköz arra, hogy láthatóvá tegyük, nálunk mi vár a munkavállalókra, milyen értékeket tudunk nekik biztosítani. A legjobb emberekkel szeretnénk együtt dolgozni, így a célunk, hogy kívülről is látszódjon, milyen cég vagyunk. Szerintünk win-win szituációkban kell gondolkodni és megtalálni azt az egyveleget, amivel a munkavállaló és a munkaadó is jól jár, mégpedig hosszútávon” – zárja Gyimesi László.

Kiemelt képen: ifj. Gyimesi László, a Mystic Nails Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ügyvezető igazgatója (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)