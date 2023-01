Összehangolt támadást indított a baloldal a debreceni akkumulátorgyár megépítése ellen

A Megafon szerint jól fizetett, hivatásos tüntetők és helyi Soros-aktivisták hergelnek az üzem ellen. A kormány szerint a baloldalnak nem az a baja, hogy akkumlátorgyár épül, hanem az, hogy Magyarországon.

Füttyszó és folyamatos bekiabálás: elszabadultak az indulatok a debreceni akkumlátorgyár múlt heti közmeghallgatásán. Olyannnyira, hogy a résztvevők egy idő után egymással kezdtek ordibálni. Egy agresszív férfi arcon ütött egy nőt, aki csak nyugtatni próbálta a feldühödött tömeget.

A bántalmazott nő szerint nem véletlenül fulladt káoszba a rendezvény, előre megszervezték. Azt mondja: többségében nem is helyiek voltak jelen, és csak azért jöttek, hogy hergeljenek.

Összehangolt támadást indított a baloldal a debreceni akkumlátorgyár megépítése ellen – állítja videójában a Megafon munkatársa. Hozzáteszi:

ezt bizonyítja az is, hogy a beruházásról szóló közmeghallgatáson fizetett tüntetők uszítottak.

„A debreceni közmeghallgatáson megjelentek olyan hivatásos tüntetők is, akik minden létező demonstráción ott vannak. Ilyen fickó Bertalan Attila, aki ha kell a Kata miatt tüntet, ha kell a tanárokért, a gazdákért, a lényeg, hogy hergelhessen” – mondta Bohár Dániel.

Úgy fogalmaz:

a dollárbaloldal és a dollármédia minden erejével a magyar érdekek ellen dolgozik. Az a céljuk, hogy ne valósuljanak meg nagyértékű beruházások hazánkban.

A debreceni akkumlátorgyár kilencezer új munkahelyet teremt, erősíti Magyarország pozícióját az autóiparban, és segít fenntartani a gazdasági növekedést. Az elektromos autók terjedésével világszerte hatalmas az akkumlátorigény, az országok pedig egymással versenyeznek, hogy egy ilyen modern és biztonságos gyár épüljön náluk.

Németországban már meg is valósult. A kínai beruházó, a CATL a héten Thüringiában nyitotta meg első európai üzemét és a debreceni lenne a következő, de míg a német baloldal tárt karokkal fogadta a gyárat, addig a magyarországi hadjáratot indított ellene.

Politics aside, China’s CATL ramps up cell production in Germany https://t.co/yNkjYPy0tW pic.twitter.com/AmAhg7jxzV — Reuters (@Reuters) January 26, 2023

A hergelő kampányba a liberális média is beszállt. A 444.hu azt állítja: a beruházással több gond is van, még a környezetvédelmi problémák számbavétele előtt is. A cikk szerint nem is biztos, hogy a jövő autóit akkumlátorok hajtják majd.

A baloldali vezetésű Szombathely pedig bejelentette: nem engedélyezik, hogy akkumlátorgyár épüljön a városban, igaz ott nem is volt tervben ilyen, és több baloldali politikus is fokozta a feszültséget. Nyilatkozataikban azt állították, hogy a beruházás környezetszennyező és veszélyes az emberekre.

„Megint egyre inkább kilógicsál az ordas nagy lóláb”

– ezt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára írta a közösségi oldalán.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: „Nem az a bajuk, hogy akkumulátorgyár épül, hanem az, hogy Magyarországon. A hazai baloldal meg csatlakozik a kampányukhoz. Ennél már csak az lenne a durvább, ha ezért pénzt kapnának külföldről, mondjuk dollárban. És nem is a debreceni az egyetlen olyan beruházás, amelyet támad a baloldal. Nyíregyházán akkumlátortakaró lemezeket gyártanának, de a Momentum ott is hergel a beruházás ellen.”

A kiemelt kép illusztráció.