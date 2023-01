2024-ben a gazdaság újra kilőhet – Magyarország továbbra is befektetésre ajánlott mindhárom nagy hitelminősítőnél

Legutóbb a Standard&Poor’s állított ki jó bizonyítványt a magyar gazdaságról. Az intézet azzal számol, hogy Magyarország elkerüli a gazdasági visszaesést és idén elhárulnak az akadályok az uniós forrásokhoz való hozzáférés elől. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azt írta közleményében, hogy a hitelminősítők már többször is elismerték a magyar gazdaság teljesítményét, ami idén is növekedni fog, vagyis elkerüljük a recessziót. A miniszter azt is hozzátette, 2024-ben a gazdaság újra kilőhet.