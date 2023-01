Alapjogokért Központ: Magyarország erősebb lett a Vodafone megvásárlásával, mi egyenként, magyarokként is gazdagabbak lettünk

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint „minden magyar tudhatja”, hogy egy olyan nagy vállalat felvásárlásával, mint a Vodafone, „a közös országunk is erősebb, mi pedig egyenként, magyarokként is gazdagabbak lettünk”.

Pindroch Tamás a Facebook-oldalán hétfőn azt írta: egy ország akkor szuverén és cselekvőképes, ha a gazdaságban is önálló lábakra állhat.

„Egy nemzeti közösség erősebb, ha a gazdaság stratégiai kulcsterületein is tulajdont és ezzel befolyást birtokol. Ez egyszeregy” – fogalmazott.

A vezető elemző Nemzeti tulajdonban a Vodafone! című bejegyzésében közölte, hogy a „deregulációs, privatizáló, mindent kiárusító liberalizmus” kora régen lejárt.

Ha a francia állam akár más országokban is tulajdonolhat víziközműveket és energiaszolgáltatókat, akkor a magyar államnak is természetes joga, hogy a 21. század technológiájában, a nemzetbiztonsági értelemben is jelentős távközlési szektorban is résztulajdonnal rendelkezzen – vélekedett.

Pindroch Tamás úgy fogalmazott: „az persze érthető, hogy az a baloldal, amelyik 2010 előtt mindent eladott, ami nem volt lebetonozva vagy kipányvázva, majd később azt is privatizálta, ami le volt betonozva – Ferihegyi repülőtér -, most hangosan prüszköl a nemzeti bevásárlás miatt”.

„A gyurcsányi baloldal ugyanis azt szereti, ha a magyar állam gyenge, erőtlen és kiszolgáltatott, így a nemzetközi multik és bankok azt csinálhatnak idehaza, amit csak akarnak” – folytatta.

Hozzátette: „minden magyar tudhatja azonban, egy ilyen nagy vállalat felvásárlásával a közös országunk is erősebb, mi pedig egyenként, magyarokként is gazdagabbak lettünk – ez fáj a baloldalnak, amely legszívesebben az egész országot eladná, ha tehetné”.

Ezért prüszkölnek és mondják ma ugyanazt ugyanazok, mint 2010-ben, a Mol visszavásárlásakor. Ma ugyanazok keltik a hangulatot a Vodafone-ba történő bevásárlás ellen, akik a Molt és Ferihegyet is eladták – írta a bejegyzésben a vezető elemző, megjegyezve: az idő nem őket fogja igazolni.