Nagyot erősödött a forint 2022 végére

Nagyot erősödött a forint év végére: 400-as szint alatt zárt az euró-forint árfolyam az év utolsó munkanapján, miközben néhány nappal korábban 420 forintot is elkértek egy euróért a pénzpiacokon. Elemzők szerint az erősödés leginkább azzal magyarázható, hogy a kormány sikeresen tárgyalt az uniós forrásokról, az idei költségvetésben pedig elkötelezte magát a hiány és az államadósság csökkentésére – számolt be az M1 Híradója.

Szokatlanul nagy volt a forgalom a valutaváltóknál az év utolsó munkanapján. Sokan jöttek eurót vásárolni. Két hete még 420 forintot kértek egy euróért, most pedig 400-at, így ez nem is olyan meglepő.

„A forint az elmúlt hónapokban volt 430 felett is, majd decemberben 420 is. De, mind a kétszer visszatért az árfolyam 400 forint közelébe és év végén már 400 forint alatt zárt az árfolyam” – mondta egy elemző.

Az elemző szerint ez részben köszönhető volt a jegybank kamatemeléseinek – az alapkamat 13, az iránymutató kamat pedig 18 százalékon áll most – de leginkább annak, hogy a kormány sikeresen tárgyalt az országnak járó uniós támogatásokról. Pozitívan hatott az árfolyamra azt is, hogy a kormány az idei büdzsében elkötelezte magát a költségvetési hiány és az államadósság csökkentésére.

Ha erősödik a forint, annak több előnye is van. De ami talán a legfontosabb, hatással van az inflációra is.

„Nagyon sok terméket, élelmiszert, tartós fogyasztási cikket, energiát, külföldről szerzünk be, tehát, hogy ha erősebb a forint, akkor ugyanazért a termékért kevesebb forintot kell adni. Ha pedig olcsóbb lesz a beszerzés, akkor a boltokban is alacsonyabb lesz ezeknek a termékeknek az ára, tehát csökken az infláció” – fogalmazott Tóth Levente, a Bank360 csoport vezető elemzője.

A Magyar Nemzeti Bank számításai szerint 1 százalékos forinterősödés 0,3 százalékkal csökkentheti az inflációt.

Közgazdászok szerint idén is tovább erősödik a magyar valuta, amit arra lehet alapozni, hogy hamarosan minden uniós megállapodáson megszárad a tinta és megkezdik a pénzek kifizetését. Emellett pozitívan hathat az árfolyamra, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van. És nem mellesleg sem az alap-, sem az iránymutató kamat szintje nem változik a közeljövőben. Mind ezek alapján több elemző is úgy látja, idén, akár a 380-as szint alá is mehet a forint árfolyama.