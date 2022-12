A rezsivédelemre helyezi a hangsúlyt a 2023-as költségvetés, tovább bővülnek a családtámogatások

Itthon a rezsivédelemre helyezi a kormány a hangsúlyt a nyáron elfogadott és most decemberben módosított 2023-as költségvetésben. Ez azt jelenti, hogy a rezsivédelmi alap megemelésével a költségvetés továbbra is biztosítja a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat az átlagfogyasztás mértékéig. Maradnak, sőt bővülnek a családtámogatások, azok a fiatal nők, akik gyermeket vállalnak, 30 éves korukig teljes adómentességet kapnak.

Nemcsak a családok, hanem Magyarország energiaszámlája is jelentősen nőtt az elmúlt hónapokban. Sőt, jövőre 7-ről 17 milliárd euróra ugrik meg, de a kormány továbbra is biztosítja a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat az átlagfogyasztás mértékéig. Ez olvasható ki a nyáron elfogadott és most decemberben módosított 2023-as büdzséből, amit a rezsivédelem költségvetéseként is emlegetnek.

A rezsivédelmi alap 670 milliárd forintos összegét 2610 milliárdra növelték. Ennyit fordít a tervei szerint az állam a rezsiköltségek kompenzációjára. A rezsiköltségek kompenzációjából a legnagyobb tétel a lakossági kompenzáció. Annak érdekében, hogy a rezsivédett árakat meg lehessen tartani, több mint 1400 milliárd forintot költ az állam – mondta Tóth Levente, a Bank360-csoport vezető elemzője.

Emellett nagyon jelentős összeget fizetnek az önkormányzatoknak és a kis- és közepes vállalkozásoknak a megnövekedett áram- és gázköltségeik ellentételezésére.

Orbán Viktor kormányfő úgy fogalmazott: „Magyarországon minden család havonta az energiaár-támogatáson keresztül körülbelül 180 ezer forint támogatást kap,ez körülbelül 450 euró egy hónapban. Nem ismerek még egy olyan országot, amely minden családnak, egy ország minden családjának, minden hónapban az energiaáron keresztül 450 eurónyi támogatást tudna nyújtani.”

Ez azt jelenti, hogy

az átlagfogyasztásig a hazai lakossági felhasználók továbbra is a legolcsóbban jutnak földgázhoz, és a második legalacsonyabb áron villamos energiához Európában.

Ráadásul januártól nem változnak a rezsicsökkentett szint felett fizetendő áram- és gázárak sem, így nem nőnek az egyetemes szolgáltatásra jogosult mintegy hatmillió fogyasztó terhei sem.

A költségvetés a rezsicsökkentés mellett a nehéz idők ellenére is biztosítja a családtámogatásokat, sőt, ezek köre jövőre tovább bővül. Azok a fiatal nők, akik gyermeket vállalnak, 30 éves korukig teljes adómentességet kapnak.

„Mint minden más családtámogatásnál ennél is kettős a célunk. Amellett, hogy a gyermekvállalást ösztönözzük, azt is szeretnénk, hogy több pénz maradjon a gyermekes családoknál. Az szja-mentesség nem új a családi adórendszerben. Egy éve szja-mentességet élveznek a huszonöt év alatti dolgozó fiatalok, és három éve a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák is” – mondta Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár.

Kapcsolódó tartalom

A költségvetés emellett garantálja, hogy januártól 15 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, ami a 13. havi ellátásra is vonatkozik.

„Az első fél év az majdnem biztos, hogy egy nagyon nehéz fél év lesz. Technikai recesszió valószínűsíthető ebben, és a második fél évben kapaszkodunk ki” – így vélekedett 2023-ról a Költségvetési Tanács elnöke, aki a jövő évi költségvetési változásokkal kapcsolatban arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy egyetért a módosításokkal.

Kovács Árpád kiemelte, hogy az eredetileg elfogadott költségvetésben megfogalmazott fő célok nem változnak. „Mindenekelőtt ez a tervezet, ez a változtatás, ez egy kondicionáló jellegű dokumentum. Nevezetesen a fő céljai a költségvetésnek, ami a jóléti intézkedéseket, nyugdíjakat érintette, érintette a családi költségvetésnek a dolgait. És hát általában azokat a tételeket, amelyek az embereknek a napi élétfeltételeihez kapcsolódnak, változatlanul hagyta. Változatlanul hagyta az ársapkáknak a kérdését is” – mondta.

A 2023-as módosított büdzsé 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel, csökkenő államadóssággal, 4 százalék alatti hiánnyal és 15 százalékos inflációval számol.

Kapcsolódó tartalom