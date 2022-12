Energiaügyi Minisztérium: Ezerhétszázan igényelték a veszélyhelyzeti áramellátást

Az egyetemes áramszolgáltatásra nem jogosult felhasználók, vállalkozások, önkormányzatok, társadalmi szervezetek hétfő éjfélig leadott elektronikus nyilatkozatban igényelhették a szolgáltatást az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től. A beérkezett jelentkezések alapján a konstrukciónak köszönhetően mintegy 1700 fogyasztó őrizheti meg működőképességét az újévben is – jelentette be keddi közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A minisztérium megjegyezte: a kormány új lehetőséget teremtett ahhoz, hogy a korábban megoldatlan ellátási helyzetű versenypiaci kisfogyasztók januártól is villamos energiához juthassanak. Kitértek arra is, hogy a nemzetközi energiaválság Európában mindenütt rendkívüli kihívások elé állítja a cégeket és a településeket. A kormány új eszközzel biztosítja egyes versenypiaci fogyasztók jövő évi áramellátását a munkahelyek megőrzése, a közszolgáltatások zavartalansága érdekében. Felidézték azt is, hogy az Energiaügyi Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése alapján dolgozta ki a kormányrendeletben bevezetett lehetőséget. A megoldás olyan versenypiaci fogyasztók helyzetét rendezi megnyugtatóan, akik jövő évi áramellátásukra előzőleg nem rendelkeztek sem szerződéssel, sem elfogadott ajánlattal. A hétfő éjféli határidőig 1699 fogyasztó tett nyilatkozatot a veszélyhelyzeti ellátás iránti igényéről összesen 3766 fogyasztási helyre és 58 gigawattóra (GWh) éves mennyiségben. A jelentkezők túlnyomó többsége vállalkozás. A fogyasztási helyek közel harmada, az árammennyiség több mint negyede azonban a 241 nyilatkozó önkormányzathoz kapcsolódik – ismertette a minisztérium. A veszélyhelyzeti átmeneti ellátásról január elsejétől határozatlan időre szóló szerződés alapján gondoskodik az MVM Next. A villamos energiát havonta változó áron biztosítja majd a kereskedő, kifejezetten azzal a céllal, hogy az egyéb lehetőségektől eleső kisfogyasztók jövőre se maradjanak áram nélkül. A jogosulatlanul igénylők kötbér fizetésére kötelezhetők. A megkötött szerződés két hónapon belül felmondható, például abban az esetben is, ha valaki kedvezőbb piaci ajánlatot találna.