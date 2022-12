Növényvédelmi permetező drónpilóta képzés indul Nyíregyházán

A Nyíregyházi Egyetem és az ABZ Drone Kft. együttműködésének köszönhetően 2023. januárjától újabb képzési helyszínnel bővül a növényvédelmi permetező drónpilóták oktatása. A szentendrei és szarvasi képzési helyszínek mellett ezúttal az észak-magyarországi régióban, Nyíregyházán is lehetőség nyílik a drónpilóták képzésére.

A permetező drónokkal végzett műveleteket szabályozó jogszabályi feltételek Magyarországon már tisztázottak, így nem meglepő, hogy egyre nagyobb az érdeklődés mind a mezőgazdasági szakemberek, mind pedig az új szakmát elsajátítani vágyók részéről.

Napjainkban a mezőgazdaság számos kihívással néz szembe, hiszen egyre csökkenő földterületen kell még nagyobb mennyiségű, ugyanakkor kiváló minőségű élelmiszert termelni, ráadásul a szélsőséges időjárási körülmények még inkább nehezítik a megfelelő növényvédelmi kezelések időben történő elvégzését. Éppen ezért a mezőgazdaság forradalmasítása, valamint az innovatív technológiai megoldások alkalmazása alapvető fontosságú.

Az utóbbi években a dróntechnológia robbanásszerű fejlődése figyelhető meg, így a permetező drónok számtalan előnnyel bíró használata is térhódítás előtt áll. A légi kijuttatás miatt például nem kell számolnunk taposási kárral, de a technológiának köszönhetően akár kevesebb növényvédő szert és vízmennyiséget is elegendő a területre kijuttatni, ezzel pedig nem csak a környezet védjük, de jelentős költségeket is megtakaríthatunk. A permetező drónok ráadásul a precíziós technológiát alkalmazó gazdálkodásba is beilleszthetők, mivel segítségükkel a területen belüli a célzott foltkezelések és differenciált tápanyagkijuttatás is egyszerűbben megvalósíthatók.

A permetező drónok alkalmazása azonban kizárólag megfelelő elméleti és gyakorlati tudás birtokában lehetséges, ugyanis helytelen használata nem csak a környezetre nézve káros, de embertársainkra nézve is balesetveszélyes. Az ABZ Drone éppen ezért egy komplex képzés keretében adja át mindazt a tudást a pilóták számára, amely birtokában kellő magabiztossággal, magas szakmai tudással állhatnak neki a növényvédőszerek drónos kijuttatásához.

A képzés komplexitásának köszönhetően azonban a permetező drónok helyes üzemeltetésén felül jóval több tudást ad, hiszen a hallgatók magas óraszámú térinformatikai, műszaki, növényvédelmi és agrometeorológiai oktatásban is részt vesznek, így elvégzését követően képesek lesznek olyan műveletek ellátására is, mint pl. a növény-egészségügyi állapotot felmérő monitoring drónok használata vagy a drónos RTK felmérés során kapott adatok robotkormány rendszerrel ellátott szántóföldi eszközökbe történő importálása.

Az ABZ Drone a hazai drónozást piacvezetőként támogatva célul tűzte ki, hogy mezőgazdaság hatékonyság növelése érdekében a Nébih által akkreditált, magas színvonalú képzését minél több érdeklődő számára elérhetővé tegye, így Magyarországon ezúttal az északi-keleti régióból érkező hallgatók is elvégezhetik a képzést. Az együttműködésének köszönhetően a Nyíregyházi Egyetem magas szinten képzett oktatói, kutatói és szakemberi is részt vállalnak az oktatásban, míg a képzés szervezésért és lebonyolításáért az ABZ Drone Kft. szakértői csapata felel.

A kiemelt kép illusztráció.