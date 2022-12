Válságos időkben is töretlenül emelkedő pályán a magyar-német gazdasági kapcsolatok

Több támogatást is kapnak a nehéz helyzetbe került vállalkozások

Az energiaválság nehéz helyzetbe hozza a hazai vállalkozásokat is, éppen ezért az állam mindent megtesz, hogy támogassa a szektort. A nagyvállalatok és a kkv-is is számíthatnak segítségre. Már elindult az energiaigényes kis- és közepes vállalkozások támogatása, valamint a gyármentő program, amely januárban kibővül. De maradnak a Széchenyi hitelek és kamatstop is segíti a cégeket – közölte az M1 Híradója.

