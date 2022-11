Értékesítette a Mol az Egyesült Királyságban birtokolt kutatási-kitermelési érdekeltségeit

Értékesítette a Mol az Egyesült Királyságban birtokolt teljes kutatási-kitermelési (upstream) portfólióját – olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön közzétett kibocsátói tájékoztatásban.

A Waldorf Production Limiteddel megkötött ügylet vonatkozik többek között a Mol 20 százalékos részesedésére a Catcher, 50 százalékos részesedésére a Scolty & Crathes, valamint a 21,8 százalékos részesedésére a Scott mezőben. A vevő a 2021. január 1-jei értékelési dátumra 305 millió dolláros (több mint 120 milliárd forint) vételi ajánlatot tett, amelyre a standard vételár-kiigazítások vonatkoznak. Ezen túlmenően a szerződés jövőbeni feltételekhez kötött kifizetést is tartalmaz, amely főként az olajárak alakulásától függ a 2022-től 2025-ig tartó időszakban – írták.

A Mol márciusban jelentette be, hogy eladja a teljes upstream portfólióját az Egysült Királyságban, ahol az elmúlt két év során jelentősen csökkent a kitermelésük. A megállapodás értelmében a Waldorf a mezőfelhagyási kötelezettségeiket is átveszi. A Mol átlagos kitermelési költsége várhatóan javul a tranzakció lebonyolítását követően, mivel az értékesített eszközök termelési költsége meghaladja az upstream portfóliójuk többi részének átlagos kitermelési költségeit – olvasható a márciusi közleményben, amelyben az értékesített eszközök listáját is közzétették.

A Mol a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, részvényei szerdán 2652 forinton zártak, árfolyamuk egy éven belül 2300 és 3170 forint között változott. A Mol-csoport a legutóbbi, november elején közzétett jelentése szerint a tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) meghaladta az 1335 milliárd forintot (több mint 3,6 milliárd dollár) az idei első három negyedévben. A várakozásokat meghaladó eredmény miatt a társaság az év végéig a 4,1-4,4 milliárd dollár közötti tartományba emelte az éves EBITDA-iránymutatását.

