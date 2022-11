Elemzők: Egész Európa energiaellátását veszélyeztetné egy újabb szankciós csomag

A kilencedik szankciós csomag bevezetésének emlegetésére is újabb gázáremelés következett be a világpiacon – mondta a külgazdasági és külügyminiszter Szófiában, a Közép-európai Kezdeményezés külügyminiszteri találkozóján. Szijjártó szerint a szankciók kudarcot vallottak. Elemzők közben arról beszélnek: egész Európa energiaellátását veszélyeztetné egy újabb szankciós csomag, az orosz fűtőelemek importtilalma pedig az atomerőművek leállásához is vezethet. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: a szankciók romba döntik Európa gazdaságát – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

„Miközben Európa szenved az energiaválságtól, Brüsszelben újabb szankciós csomagon dolgoznak” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány újra és újra meg fogja védeni Magyarország érdekeit. Az európai sajtóban napok óta terjed a hír, amely szerint az Európai Bizottság egy újabb szankciós csomagon dolgozik Oroszország ellen, a balti államok és Lengyelország nyomására. A kiszivárgott információk szerint Brüsszel egyebek mellett embargó alá vonná az orosz LNG-importot és megtiltaná az együttműködést Oroszországgal a nukleáris energia, illetve a fűtőanyagok területén. „Már az újabb szankciós csomag emlegetésére is gázáremeléssel reagált a világpiac” – erről Szijjártó Péter beszélt Szófiában. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy meg kell érteni, hogy a szankciók alapvetően kudarcot vallottak, az európai gazdaság szenved, és az is világos, hogy ki profitál ebből a helyzetből. Szijjártó Péter hozzátette: a magyar állam kész segíteni az ukrán menekülteken, de a szankciók árát ne a magyarok fizessék meg. Kapcsolódó tartalom Szijjártó: Magyarország kész folytatni Ukrajna támogatását, de nem járul hozzá a közös EU-s hitelfelvételhez „Miért? Mert egyszer már megtettük. Támogattuk a közös hitelfelvételt a koronavírus-járvány idején, ez azonban több mint elég volt” – fogalmazott. „Egyértelmű vörös vonalakat húztunk meg ezen a területen. Készen állunk természetesen arra, hogy támogassuk az összes hozzánk érkező menekültet – történelmünk legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk éppen végre jelenleg –, de mivel nem a magyar emberek a felelősek ezért a háborúért, ezért nem akarjuk, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát” – mondta Szijjártó Péter. Kapcsolódó tartalom Egész Európa energiaellátását kockáztatja a kilencedik brüsszeli szankciós csomag Az újabb bejelentés hatására ismét drágult a földgáz világpiaci ára. „Katasztrofálisan érintené egész Európát, ha Brüsszel az orosz eredetű nukleáris energiára és technológiára is kiterjesztené a szankciókat” – mondta Hortay Olivér a Kossuth Rádióban. Az elemző szerint ugyanis az orosz fűtőanyagot szinte lehetetlen lenne pótolni máshonnan. „A közösségben számos olyan atomerőmű van, ami orosz fűtőelemekkel működik, és ráadásul a tagállamok villamosenergia-piacai szorosan összekapcsolódnak, tehát akár egy-egy atomerőmű leállása is veszélybe sodorhatja az egész kontinens villamosenergia-ellátását” – mondta Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Brüsszel a rendszeres tüntetések ellenére sem hajlandó tudomásul venni, hogy Európa bajban van a szankciók miatt – fogalmazott ifjabb Lomnici Zoltán az M1-en. Hangsúlyozta: a kormány ezzel szemben a nemzeti konzultációban megkérdezi az embereket a szankciókról. „Az összes nemzeti konzultációt követően a többség akarata a döntéshozatalban, törvényalkotásban, kormányzati döntésben testesült meg. Tehát ilyen értelemben, szemben az üres szavak politikájával, itt tartalommal töltik meg a demokráciát” – mondta ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője. A nemzeti konzultációban arról kérdezik az embereket, hogy egyetértenek-e az olajszankciókkal, a gázszállítások korlátozásával, illetve mit gondolnak a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankciókról. A szankciós politika célkeresztjében álló paksi atomerőmű bővítéséről is véleményt lehet mondani. Európában elsőként a magyarokat arról is megkérdezik, hogy egyet értenek-e a turizmust korlátozó szankciókkal. Végül az élelmiszerárak emelkedését okozó szankciókról kérdezik a válaszadókat. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: Válságidőszakban sem szabad feladni a nemzeti célokat A magyar élelmiszeripar kiválóan vizsgázott ezen a két stresszteszten, mindez világossá teszi, hogy a megfelelő élelmiszeripari kapacitások megléte nemzetbiztonsági érdek. A tizenkettedik nemzeti konzultáció kérdőíveit nyolcmillió címzetthez viszik el a postások. A válaszokat december 9-ig ingyenesen lehet visszaküldeni, illetve az interneten is lehet válaszolni a kérdésekre. A kiemelt kép illusztráció.