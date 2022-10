Hortay: Tényleg megoldódni látszik Európa energiaválsága?

A gázárak az elmúlt időszakban valóban csökkentek, de még mindig ötször annyiba kerül a gáz, mint az energiaválság előtt, Európa pedig fokozatosan veszít mozgásteréből az energiapiacon, és így egyre kiszolgáltatottabbá válik a külső körülményeknek - figyelmeztetett Hortay Olivér. A szakértő hozzáfűzte, ha Brüsszel nem változtat szankciós politikáján, mély és elhúzódó válságra számíthatunk.

A média egy része hetek óta azt sugallja, hogy a gázárak korrekciója legitimálja az Európai Unió szankciós- és energiapolitikáját. De vajon tényleg megoldódni látszik Európa energiaválsága? – vetette fel közösségi oldalán Hortay Olivér.

A válasz az, hogy sajnos nem.

Bár a gázárak az elmúlt időszakban valóban csökkentek – ami jó, mert átmenetileg enyhíti a nyomást Európán -, a problémák azonban nem oldódtak meg – szögezte le a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág-vezetője.

Rámutatott: az elmúlt egy évben a gázárak alakulásában ugyanaz a mintázat ismétlődött, egy aggasztó politikai hír – például, hogy Brüsszel energiaembargót sürget, vagy a Gazprom korlátozza a gázszállításokat – pánikot okozott a piacon, az árak pedig felrobbantak.

A pánik aztán idővel elült, és az árak korrigáltak. Európa fő problémája, hogy a kiugró időszakok árszintje egyre nagyobb és egyre tovább tart, valamint, hogy az árak a korrekciót követően is magas szinten stabilizálódnak

– hangsúlyozta Hortay. Most is ez történik szerinte: a nyár végi árrobbanás már egy hónapig tartott és történelmi csúcsra lökte az árakat, ma pedig – a korrekciót követően is – ötször annyiba kerül a gáz, mint az energiaválság előtt. Ráadásul az árakat ezúttal az enyhe időjárás mellett kifejezetten aggasztó folyamatok mérsékelték – figyelmeztetett a szakértő. Kifejtette:

a nyári árrobbanás európai vállalatok tömegeit kényszerítette termelésük beszüntetésére, ami ugyan csökkenti a gázigényeket és ezzel az árakat, de gazdasági válságba taszítja az Uniót.

Emellett a magas árszintek Európába irányították a cseppfolyósított gázszállítmányokat, amik ugyan lehetővé tették a tárolók töltését, de ezek fenntartásához tartósan magas árkörnyezetre lesz szükség és az EU infrastrukturális korlátai miatt kérdéses, hogy az új forrásokkal képes lesz-e fedezni a mostani fűtési időszak gázigényeit – magyarázta Hortay Olivér. Valószínűnek tartja, hogy a beszerzések nem lesznek elegendőek a következő évre, így az energiaválság hosszan elhúzódik majd.

Az tehát, hogy a tőzsdei gázár az elmúlt hónapban csökkent, önmagában örvendetes, de nem legitimálja az Unió szankciós- és energiapolitikáját – szögezte le az elemző, hozzáfűzve, a helyzet sajnos továbbra is aggasztó, mert Európa fokozatosan veszít mozgásteréből az energiapiacon, és így egyre kiszolgáltatottabbá válik olyan külső körülményeknek, mint az időjárás, vagy az LNG-kereskedők döntései. A gázigények végtelenségig történő csökkentésének pedig súlyos következményei lesznek.

Az EU-nak végre el kell kezdenie növelni energiapiaci mozgásterét, különben mély és elhúzódó gazdasági válságra számíthat – jelentette ki a szakértő.