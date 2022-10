Újabb részletek derültek ki a kormány gazdaságélénkítő programjáról: a vállalkozások segítése a cél

Újabb részletek derültek ki a kormány által a hét végén bejelentett kkv-hiteleket érintő kamatstopról, amely november 15-én hatályba lép. Csaknem hatvanezer kis- és középvállakozásnak (kkv) jelent segítséget, amelyek így évente másfél, kétmillió forintot spórolhatnak. A kamatstop mellett az energiahatékonyságot növelő, gyármentő program is indul, és maradnak a kedvezményes Széchenyi-hitelek is. Az intézkedések az infláció megfékezését, a recesszió elkerülését és a vállalkozások megerősítését szolgálják – számolt be az intézkedésekről az M1 Híradója.

A járvány idején kormányzati segítséggel, a Széchenyi-kártya hitelprogramnak köszönhetően sikerült talpon maradni, most, az energiaválság okozta nehéz helyzetben is az állami segítségben bízik – mondta a Híradónak az egyik hódmezővásárhelyi vendéglátóhely tulajdonosa. „Én most azon gondolkodom, hogy még az idei évben meghosszabbíttatom a Széchenyi-kártyámat, hogy egy évre biztos, garantált 3,5 százalékon tudjak folyószámlahitelhez jutni.” Kamatstop, gyármentő program, Széchenyi-hitelprogram – a munkanélküliség elkerülése az új gazdaságélénkítő program célja Az új gazdaságélénkítő programnak az a célja, hogy a válság ellenére is elkerülhető legyen a munkanélküliség. Erre azért van lehetőség, mert a kormány a napokban úgy döntött: maradnak a kedvezményes Széchenyi-hitelek. Január 1-jéig három és fél százalékos, azt követően pedig 5 százalékos kamattal. De nem ez az egyetlen olyan intézkedés, amellyel a kormány a cégeket segíti. Gyármentő program is indul. Első körben 150 milliárd forint összértékű támogatást kapnak a nagyvállalatok energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz. Olyan vállalatok pályázhatnak, amelyek minimum 200 millió forintos fejlesztéssel bővítik az energiaellátási kapacitásukat. A szankciós infláció minden területen megdrágította az életet. Az emelkedő energiaárak miatt egyre több vállalkozás kerül nehéz helyzetbe. „A szankciós infláció ellen küzdünk, de úgy küzdünk, hogy közben fontos, hogy elkerüljük a recessziót” – szögezte le Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Kapcsolódó tartalom Gulyás Gergely: A kormány kiterjeszti a kamatstopot a kis- és közepes vállalkozásokra is! Újabb gazdaságélénkítő intézkedésekről döntött a kormány: kiterjesztik a kamatstopot a kis- és közepes vállalkozásokra is, meghosszabbítják a Széchenyi Kártya programot és gyármentő program is indul. Ezt a célt szolgálja, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kérésére, november 15-től a kormány a kis- és középvállalkozások hiteleire is kiterjeszti a kamatstopot. Így az államilag nem támogatott, változó kamatozású kölcsönök kamatait 7,77 század százalékon rögzíti. Parragh László elnök az M1-en arról beszélt, hogy az intézkedés nagyjából 60 ezer vállalkozást érint. „Egyszerre több olyan sokk érte a magyar vállalkozáskat, amikkel korábban nem is számoltunk vagy nem is gondoltunk, az első ilyen volt az energiaáraknak a hihetetlen változása, a második pedig a kamatszintnek az elképesztő módon való megemelkedése, úgyhogy emiatt javasoltuk azt, hogy limitáljuk azt a kamatszintet, amit a vállalkozásoknak fizetniük kell, annak érdekében, hogy életben maradjanak, működőképesek legyenek és továbbra is foglalkoztassanak” – fogalmazott Parragh László. Az újabb kamatstop részleteit hétfőn közleményben ismertette a gazdaságfejlesztési miniszter. Az intézkedés költségeit a bankok viselik. Nagy Márton kiemelte azt is: a hitelállomány megközelíti a 2000 milliárd forintot, így jövő év közepéig a kkv-k összességében mintegy 80 milliárd forintot takaríthatnak meg. Ez pedig azt jelenti, hogy átlagosan mintegy 1,5–2 millió forint maradhat egy cég zsebében. Kapcsolódó tartalom Nagy Márton: A kkv-kra is kiterjeszti a kormány a kamatstopot Európában tombol a szankciós infláció, ami nemcsak a lakosságot, hanem a vállalkozásokat is kíméletlenül nehéz helyzet elé állítja. A kiemelt kép forrása: MTI/Vasvári Tamás