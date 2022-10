Orbán Viktor: Megvédjük a magyar gazdaságot, megvédjük a magyar vállalkozásokat!

Gulyás Gergely: A kormány kiterjeszti a kamatstopot a kis- és közepes vállalkozásokra is!

Újabb gazdaságélénkítő intézkedésekről döntött a kormány: kiterjesztik a kamatstopot a kis- és közepes vállalkozásokra is, meghosszabbítják a Széchenyi Kártya programot és gyármentő program is indul. A részleteket a szombati Kormányinfón jelentették be. A kormány gazdasági ösztönzőként is használná a bankadót, vagyis aki hitelez, az kevesebb adót fizethet.

