Nagy Márton: Hatékonyabbá és eredményesebbé válhat az állami vagyongazdálkodás keretrendszere

A háborús konfliktus, valamint az elhibázott szankcióspolitika által sújtott környezetben nem csak a vállalkozásoknak szükséges hatékonyabbá válnia, hanem az államnak is versenyképesebben kell működnie. A magyar kormány kifejezett célja, hogy olyan erős, szuverén és szolgáltató magyar államot hozzon létre, amely modern, 21. századi elvek mentén működik. Minderre tekintettel a kormány a kedden az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése, és az egységes szemléletű megoldások biztosítása érdekében az egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlés elé – jelentette be szerdai közleményében a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

A törvényjavaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlói pozíciójának megerősítésével egységes, centralizált tulajdonosi joggyakorlási rendszert hoz létre az ingatlanok tekintetében. Célul tűzi ki az állami feladatellátást közvetlenül szolgáló és stratégiai szempontból jelentős vagyon állami portfólióban tartását, ugyanakkor a kidolgozott hatékony értékesítési és hasznosítási stratégia biztosítja, hogy a feladatellátást közvetlenül nem szolgáló vagyonelemek értékesítése és hasznosítása útján az állam bevételei a szankciós gazdasági helyzetben növelhetők, a kiadások pedig csökkenthetők legyenek – mindezt egyszerűbb, de továbbra is transzparens módon – ismertette a miniszter. Ebben a rendkívüli helyzetben ugyanis felértékelődött, hogy az állam elsődlegesen a kritikus, a célhoz kötött és a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeket birtokolja, a feladataihoz nem szükséges, nehezen hasznosítható és költséget generáló vagyont pedig értékesítse. A módosítás javaslatot tesz továbbá arra is, hogy az örökös és végintézkedés hiányában elhunyt személyek hagyatékát képező ingatlanok – a termőföldek kivételével – és az ahhoz tartozó ingóságok tekintetében az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat törvényes örökölése megelőzze az állam szükségképpeni törvényes öröklését. A mindenkori baloldali kormányok felelőtlen vagyongazdálkodása és féktelen privatizációjával szemben a most benyújtott törvényjavaslat összességében tovább erősíti azt a felelős, hatékony és eredményes állami vagyongazdálkodást, amely 2010 után visszaszerezte a stratégiailag kiemelt vagyonelemeket és már több mint 60 százalékkal növelte az állami vagyon értékét.