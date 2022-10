Hortay: A gáz árát a politikai nyilatkozatok mozgatják

Megállapodott Magyarország és Szerbia az új kőolajvezetékről, amely a Barátság Kőolajvezetékhez kapcsolódva olcsóbb urali kőolajjal látná el Szerbiát. A tervek szerint legfeljebb két év alatt épül meg a 128 km hosszú vezeték. A másik fontos energiahordozó a földgáz, amelyből Magyarország ellátása biztosított. Ez részben a hosszútávú szerződéseknek is köszönhető.

Nincs könnyű helyzetben Szerbia, mert korábban Horvátországból vásártolt orosz eredetű nyersolajat, ami tengeri úton érkezett. Csakhogy az Európai Unió júniusban elfogadott szankciós csomagja értelmében decembertől Horvátországon keresztül már nem juthat ilyen típusú nyersolajhoz – mondta Hortay Olivér. A Századvég Konjunktúra Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint a most bejelentett, hazánkat és Szerbiát összekötő beruházás közép-távon már helyettesíteni tudja a horvátországi kieső forrást. Mindez Magyarország és az Európai Unió szempontjából is kedvező hír, hiszen a Nyugat-balkáni térség gazdasági és kulturális integrációja gazdasági és kulturális értelemben is kulcsfontosságú kérdés.

Hortay szerint a gázpiacon Magyarország egy energetikai zsákfaluból 2010 óta egy kisebb regionális elosztóközponttá vált.

A földgáz tekintetében már exportőrként is meg tudtunk jelenni, mégpedig több ország irányába is. A szóban forgó vezetékkel Szerbiát elláthatjuk kőolajjal, de ez számunkra is kedvező. Minél több országgal kapcsoljuk össze magunkat, annál biztonságosabb az ellátásunk.

Magyarország nem rendelkezik tengerparttal, úgyhogy nincs más választása: ha növelni akarja az ellátásbiztonságát, akkor diverzifikálni kell az útvonalakat.

Hortay szerint a Nyugat-balkáni régió kezd felértékelődni az Európai Unióban, hiszen az integráció után új piacokat hoz. A szakértő jelenleg az Európát Oroszországgal összekötő gázvezetékek közül a déli útvonalon haladó, Török Áramlatot tartja a jelenlegi helyzetben legbiztonságosabbnak. Magyarország ezen keresztül is kap nyersanyagot.

Hortay szerint március óta a gáz árát a politikai nyilatkozatok mozgatják. A szankciók mélyítésével kapcsolatos összes hír fokozza a piaci szereplők aggodalmát és megemeli az árakat.

Ez nagyon jól látható az elmúlt egy hónapban, az Európai Bizottság gázár-sapkával kapcsolatos nyilatkozatain keresztül. Amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kiállt és arról beszélt, hogy mindent megtesz az intézkedés bevezetése érdekében, akkor az árak megemelkedtek. Amikor pedig olyan hír érkezett, hogy ez a közeljövőben mégsem valósul meg, akkor csökkentek.