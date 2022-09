Itt az év legjobb befektetési lehetősége: már három hónap után magas kamatot fizet az új állampapír

Az első napon azonnal rekordot döntött az érdeklődés az új, kiemelkedően magas kamatozású állampapírok iránt. Most igazán érdemes befektetni a megspórolt pénzünket, mert 11 százaléknál is magasabb kamatot kaphatunk, és van olyan konstrukció, amelyikben már röpke három hónap alatt megfial a pénzünk. Mutatjuk a részleteket.

Még csak egy napja érhetők el, de szó szerint roham indult az új állampapírokért, amelyek jól jövedelmező, biztonságos és kamatadómentes befektetést jelentenek a családoknak. Az új papírok piacra dobása azonnal rekordeladáshoz vezetett – számolt be róla a Facebookon Varga Mihály miniszter, hozzátéve: annyira sokan akartak vásárolni az új állampapírból, hogy egy rövid időre túlterhelés miatt le is állt a Magyar Államkincstár online felülete. A leállást gyorsan megszüntették, így most már akadálytalanul működik a rendszer.

Hogy miért is ilyen népszerű az új megtakarítási lehetőség, arról Kurali Zoltán, az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója beszélt a napokban.

A Világgazdaságnak elmondta, a kibocsátott papírok

olyan magas hozamúak, amelyek hosszú távon is meghaladják az inflációt.

Kapcsolódó tartalom

Az egyik lehetőség a most útjára indított, három éves Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) , amely az első kamatperiódusban nagyon magas, 11,35 százalékos kamatot fizet. Kurali Zoltán jelezte, ha valaki most vesz ilyet, akkor már az idén december végén kamatot fog kapni. Ráadásul ezek a papírok pénzben fizetnek kamatot, nem papírban.

A másik kedvező opció a többféle futamidővel is megvásárolható Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), amely eddig is létezett, de most megújították a kamatozását.

Az új verzió 11,75 százalékot kamatozik fixen az első időszakban.

Kurali Zoltán úgy véli, jelen pillanatban nincs más megtakarítási forma, amely a lakossági ügyfelek számára magasabb hozamú vagy biztonságosabb lenne. Akinek van spórolt pénze, sokkal jobban jár, ha állampapírt vásárol rajta, mintha például bankbetétben tartaná – hívta fel a figyelmet.

A vezérigazgató a Portfóliónak is interjút adott az új kibocsátásokról, ebben szintén arról beszél, hogy az új állampapíroknak

nincsen érdemi alternatívájuk a piacon, ráadásul az ügyfeleknek árfolyamkockázattal sem kell számolniuk.

Akit érdekelnek az új lehetőségek, annak nem érdemes késlekednie, Kurali Zoltán ugyanis arról is beszámolt, hogy januártól korlátozást vezetnek be a két új papírra. Ez azt jelenti, hogy év végéig mindenki annyi pénzt fektet be az új papírokba, amennyit szeretne, januártól viszont 250 millió forintnál meghúzzák a határt ügyfelenként. Vagyis: egy forgalmazó egy ügyfélnek egy állampapírsorozatból maximum 250 millió forint névértéket adhat majd el. Marad azért „kiskapu”, mert azt nem tiltják meg, hogy egy ügyfél akár több forgalmazónál is számlát nyisson. Minimális befektetési korlát nincs, az ÁKK-nál már egy forintos alapcímlet is elérhető, és ingyenes a számlanyitás.

Kurali Zoltán elmondta, az ÁKK-nak jelenleg több mint egymillió fő lakossági befektetője van, de szeretnék ezt a létszámot tovább bővíteni, és az a céljuk, hogy elérjék 2023-ban a 11 ezer milliárd forintnyi lakossági állampapír-befektetést.

Kitért arra is, hogy jellemzően év elején és év végén fektetik be legtöbben a pénzüket, míg a júliustól szeptemberig tartó időszakban rendre kevesebb ügyfél érkezik, ilyenkor az emberek inkább nyaralásra költik a megtakarításaikat.

A Portfólió konkrét számításokat is végzett az új állampapírokkal. Eszerint, ha van egymillió forintunk, és azt most befektetjük egy hat éves futamidejű PMÁP-ba, a pénzünk már egy év múlva 129 ezer forintnyi pluszt fial. Ugyanebből a befektetésből