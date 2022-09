Vitézy Dávid: Szintet lépünk a távolsági vasúti közlekedésben – új InterCity flotta beszerzését kezdjük meg!

„<em>Szintet lépünk a távolsági vasúti közlekedésben – új InterCity flotta beszerzését kezdjük meg!</em>” – fogalmazott Vitézy Dávid a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében. Az új döntés szerint a teljes MÁV-Start IC távolsági flotta bő kétharmada lecserélésre kerül, ami 380 darab kocsit jelent, továbbá az államtitkár arra is rámutatott, hogy a MÁV-Start 115 Vectron mozdony megvásárlására kötött szerződést, amelyből most 50 mozdony finanszírozásáról is döntés született.

