Ritkán látható jelenséget okozott az infláció

Furcsa, de logikusan kikövetkeztethető jelenséget produkál jelenleg az amerikai pénzpiac, a kétéves futamidejű állampapírok nagyobb hozamot eredményeznek most, mint a tíz- vagy a harmincévesek. Az infláció okozta trend a pénzügyi szektor szerint nem marad tartós, néhány év múlva megállhat a pénzromlás mértéke, és visszatérhet a megszokott, meglepetéseket nélkülöző kamatkörnyezet. A szakma várakozásai szerint Magyarországon továbbra is a hosszabb, tízéves lekötés bizonyulhat a leginkább jövedelmezőnek, ugyanakkor a napokban olyan értékpapír is a hazai piacra kerül, amellyel már kétszámjegyű hozam is realizálható.

Minél hosszabb időre kötjük le állampapírokban a pénzünket, annál nagyobb hasznot realizálhatunk a futamidő végén – gondolhatnánk, és bizonyára így gondolja sok amerikai is, a valóság azonban jelenleg mást mutat: az ottani kétéves lekötések hozama jelenleg jócskán meghaladja a harminc-, sőt, az egyik legnépszerűbb befektetésnek számító tízéves papírokét is – írta a Vg.hu. A jelenség neve az úgynevezett inverz hozamgörbe, okozója pedig az utóbbi időben hirtelen és nagymértékben megnövekedett infláció. Amikor viszonylag kockázatmentes befektetést keresünk, logikus, hogy olyat választunk, amely nagyobb kamatot, hozamot eredményezhet, ezek általában a hosszabb futamidejű banki termékek vagy állampapírok. Ezek általában nyugodt gazdasági környezetben, alacsony, kordában tartható inflációs környezetben működnek jól, igaz ugyanakkor, hogy a hosszú, illetve a rövidebb távú lekötések hozamai között nincs nagyságrendi különbség. Jelenleg gyorsan és nagymértékben növekedett, növekedik a pénzromlás mértéke, ami azt eredményezte, hogy a jegybankok kamatemelésekbe kezdtek, ami hamar megemelte a rövid lejáratú állampapírok hozamait is. A hosszabb távú hozamok azonban nem feltétlenül emelkednek ugyanilyen mértékben, mivel a piaci résztvevők arra számítanak, hogy az inflációt véges időn belül, néhány év alatt leszorítja a monetáris és fiskális politika. Magyarországon továbbra is jobb üzlet hosszú távra befektetni A pénzügyi szakemberek arra számítanak, hogy az infláció jelenlegi lendülete megtörik, néhány év múlva helyreáll a rend, és visszaáll a viszonylagosan alacsony kamatszint. Magyarországon jelenleg 11,75 százalék a jegybanki alapkamat, a tízéves állampapírok hozama pedig kilenc százalék körül van, mivel a pénzügyi szektorban senki nem számít arra, hogy a következő tíz esztendőben ennél magasabb lenne az alapkamat. Ha emellett számításba vesszük azt is, hogy a várakozások szerint az infláció néhány év múlva mérséklődni fog, akkor arra az eredményre juthatunk, hogy a tízéves lekötések jó befektetésnek bizonyulhatnak. Megfordult az amerikai pénzpiac Az amerikai állampapírok a kibocsátott mennyiségüknél fogva likvidebbek, mint a magyarok és nagyobb figyelem is övezi őket, ennek megfelelően a hozamaik alakulásában is kisebbek a kilengések. Viszonylag ritkán fordul elő, hogy a rövid hozam lényegesen a hosszabb fölé emelkedik, most azonban előállt ez a helyzet: a kétéves hozam 3,83, a tízéves 3,45, a harmincéves pedig 3,5 százalék, ez azonban nem extrém helyzet, a jelenség logikus: most magas az infláció, de mivel a jegybank későn kezdte meg a kamatemelést, mostanában gyorsította fel azt, és ha elérte a célt, valamint csökkenni kezd az infláció, akkor valamekkora ráhagyással kezdi meg a visszaesést. A fentiek alapján az amerikai piacok most arra számítanak, hogy a következő két évben átlagosan négy százalék körül lesz az alapkamat, ami úgy jön létre, hogy még az idén, vagy a jövő év elején elér egy ennél kissé magasabb szintet, de esetleg két éven belül sor kerül egy kamatemelésre. Ugyanakkor abban biztos a piac, hogy ez a folyamat nem húzódik el tíz évre, néhány esztendő múlva csökken a kamatszint, de arra nem számítanak, hogy visszatér a korábbi alacsony szintekre. Kétszámjegyű hozam érhető el az új magyar állampapírral Új állampapír stratégiáról döntött a napokban a kabinet, ezt Gulyás Gergely jelentette be a múlt heti Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolója szerint az új papír induló kamata tizenegy százalék lesz, ami jelenleg a legkedvezőbb hozam a piacon, és szeptember végétől vásárolható meg. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy megújítja az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír induló kamatfeltételeit, valamint újra bevezeti a tizenkét hónapos diszkont kincstárjegy hozamához kötött, változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapírt. Szeptember 19-től az Egyéves Magyar Állampapír és az egyéves Kincstári Takarékjegy kamatát hét, a kétéves Kincstári Takarékjegy kamatát pedig 7,5 százalékra emeli az ÁKK. Az infláció és a kamatlábak emelkedése ellenére a Magyar Állampapírok továbbra is biztonságos, kamatadó mentes, magas kamatozású és az infláció ellen hosszú távon védelmet nyújtó befektetési lehetőséget kínálnak. Az ÁKK szeptember végéig megújítja az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír konstrukciót, beleértve az induló kamatfeltételt. Emellett újra bevezeti a tizenkét hónapos diszkont kincstárjegy hozamához kötött, változó kamatozású három éves Bónusz Magyar Állampapírt, amely jól kiegészíti a lakossági állampapír portfóliót mind a futamideje, mind a kamatozás módja tekintetében. Mindkét, kamatadó mentes állampapír szeptember 29-től vásárolható meg. Az ÁKK célja továbbra is a közép és hosszabb távú lakossági megtakarítások ösztönzése kockázatmentes állampapírok kibocsátásával – olvasható a szervezet közleményében. Kiemelt képünk illusztráció.