McKinsey: 50 százalékkal bővült a digitális gazdaság Magyarországon négy év alatt

A digitális gazdaság teljesítménye Magyarországon 50 százalékkal, 6,6 milliárd euróról 9,8 milliárd euróra nőtt 2017 és 2021 között – állapította meg a McKinsey tanácsadó cég nemzetközi digitalizációs jelentésében.

A fejlődés ellenére Magyarország digitális érettsége még mindig a régió átlaga alatt van: a szektor hozzájárulása a GDP-hez 6,6 százalékos, szemben a közép-európai országok átlagos 7,7 százalékával. A digitális gazdaság által megtermelt egy főre vetített GDP pedig 20 százalékkal marad el a régió átlagától – írták.

Jánoskuti Levente, a McKinsey magyarországi irodavezető partnere a közleményben jelezte, hogy a digitális szektor az országban 2030-ig akár 21 milliárd euró többlettel járulhat hozzá a GDP-hez, amennyiben Magyarország képes felzárkózni a digitalizációban élen járó országokhoz.

A felmérés szerint a digitális gazdaság mintegy 80 százalékát kitevő e-kereskedelem a járvány alatt 2-5 évet ugrott előre a fejlődésben, átlagosan 24 százalékkal növekedett évente 2019 óta Magyarországon.

A digitális szolgáltatásokat aktívan használók aránya csaknem a duplájára nőtt, és a csúcsponton, 2021-ben elérte a 91 százalékot, szemben a járvány előtti 59 százalékkal.

A járvány idején a teljes lakosságon belül emelkedett a digitális megoldások aktív felhasználóinak száma, az idősebb generációk és a kisebb településeken élők is elkezdtek online vásárolni – részletezték. Azt is hozzátették, hogy a járvány lecsengése óta kisebb visszarendeződés következett be, a digitális megoldások használata mára 67 százalékra esett vissza.

Az elemzés azt mutatja, hogy azok az országok, amelyekben átlagosan magasabb volt a digitalizáció szintje, kisebb növekedési veszteséget szenvedtek el a járvány első hullámában.

A vállalkozások és a közszolgáltatások digitális átalakulásába, a nagy kommunikációs hálózatokba, adatelemzésekbe és a lakosság digitális képességeinek fejlesztésébe fektetett pénzek ellenállóbbá teszik az országokat – hívták fel a figyelmet a közleményben a kutatók.

A McKinsey menedzsment tanácsadó társaság 65 országban van jelen, több mint 38 ezer munkavállalóval rendelkezik, a régióban Budapesten és – egyebek közt – Prágában, Bukarestben, Kijevben, Varsóban rendelkezik irodával.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)