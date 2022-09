A Vodafone megvásárlásával a 4iG komoly vetélytársa lehet a Magyar Telekomnak

Nem osztja a kritikusok aggodalmait a 4iG elnöke a Vodafone Magyarország megvásárlásával kapcsolatban, Jászai Gellért szerint a magyar állammal közös vétel jól előkészített, a tranzakció fél éves lezárása pedig minden érintettnek érdeke. A szakember nem tart a piaci verseny torzulásától sem, sőt, felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar telekommunikációs piacot a Matáv privatizációja óta, vagyis csaknem három évtizede egy nagy szereplő uralja, amelynek így jelentős piacbefolyásoló ereje volt. A Vodafone-tranzakcióval a 4iG valódi kihívója lehet a Magyar Telekomnak, ami inkább fokozni fogja majd a beruházási és az ügyfelekért folytatott versenyt.

Szakmai hibának tartja a londoni elemzők értékelését a 4iG vezetője a Vodafone Magyarország megvásárlásával kapcsolatban, Jászai Gellért szerint a briteknek tudniuk kell, hogy ha a cége egy tőzsdei felvásárlásnál akarna többséget szerezni, akkor mire elérnék azt, a részvényár és ezáltal a kereskedési mutatók sem a mostaniak lennének – derült ki a szakember a vg.hu-nak adott interjújából. Mint arról a hirado.hu is beszámolt, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter két hete jelentette be, hogy a 4iG Nyrt. és a magyar állam közösen vehetik meg a Vodafone Magyarországot, a tranzakció révén a világcég itteni portfóliójának negyvenkilenc százaléka kerülhet magyar kézbe. Az üzlet indokaként a tárcavezető azt mondta, hogy 2010 utáni kormányoknak mindig is kitüntetett célja volt, hogy a nemzetstratégiai jelentőségű ágazatokban a magyar tulajdon arányát erőteljesen növeljék és lehetőség szerint többségi szintre emeljék.

Jászai Gellért az interjúban felhívta a figyelmet arra, hogy a hétszáztizenöt milliárd forintos vételár cégérték, azaz az összeg tartalmazza az eladó adósságállományát is, ami kétszázötvenöt milliárdot tesz ki. A végleges vételár az átvilágítás után derül ki, addig az eladónak lehetősége van az adósságát törleszteni, vagy tőkésíteni. A 4iG elnöke szerint három-hat hónapot vesz igénybe az a tervezési folyamat, amellyel egyrészt megismerik a Vodafone minden folyamatát és pontos működését, másrészt kialakítják azt az integrációt, amelynek révén egy csaknem háromezer embert foglalkoztató konvergens szolgáltatót és a 4iG csoport távközlési vállalatait – Digi, Antenna, Invitech – szeretnék egy jól és hatékonyan működő, versenyképes csoporttá formálni, amely nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is tovább tudja erősíteni piaci pozícióit a következő évtizedekben.

Arra a kérdésre, hogy a tranzakció fél éves lezárása nem számít-e elhamarkodottnak, Jászai Gellért úgy válaszolt: az ügyletet előkészítő munka már több mint egy éve tart, a 4iG-nek pedig érdeke a folyamat rövid lezárása, amelynek egyik indoka, hogy ha a tranzakció elhúzódna, az a az a Vodafone szervezetében és a működésében is bizonytalanságot okozhatna, amit mindenképp szeretnének elkerülni. A márkanév használatáról az elnök elmondta, hogy arról a végleges adás-vételi szerződésben fognak majd majd megállapodni. A piacon jellemzően legalább egy-két év az a minimális időszak, amíg az előző tulajdonos márkaneve használható. A 4iG tervei szerint szerint a teljes – hazai és nemzetközi – távközlési portfóliójuk egységes márkanévvel és arculattal fog működni már középtávon.

A 4iG elnöke nem tart attól, hogy a tranzakció miatt beszűkül a hazai piaci árverseny, mint mondta:

a magyar telekommunikációs piacot a Matáv privatizációja óta, vagyis csaknem három évtizede egy nagy szereplő uralja, amelynek így jelentős piacbefolyásoló ereje volt. A Vodafone-tranzakcióval a 4iG valódi kihívója lehet a Magyar Telekomnak, amely Jászai Gellért véleménye szerint inkább fokozni fogja majd a beruházási és az ügyfelekért folytatott versenyt.

Jászai Gellért az interjúban arról is beszélt, hogy balkáni régió távközlési piacain jelentős növekedési potenciált látnak, amelynek számos oka van. Egyrészt azért, mert lényegesen nagyobb a súlya a fiatalabb generációknak, ami a digitális szolgáltatásokra való fogékonyságot, illetve azoknak az elterjesztésében is nagyobb piaci lehetőséget jelent. Másrészt a közös történelmi és kulturális kapcsolódásnak köszönhetően könnyebben tudunk érvényesülni ebben a régióban, sokkal kevesebb a nagy globális szereplő, a várható EU-s csatlakozás pedig újabb növekedési lendületet adhat a már meglévő lehetőségek mellett.

