A magyar történelem legnagyobb beruházása lesz Debrecenben, akkumlátorgyártó nagyhatalommá válik Magyarország

Jó úton halad Magyarország, hogy akkumulátorgyártó nagyhatalom legyen. Legalábbis ezt erősíti, hogy immár húsz vállalat csaknem háromezermilliárd forint fejlesztést indított el az elmúlt öt évben az országban. A világ legnagyobb akkumulátorgyártója, egy kínai cég Debrecenben építi fel legújabb gyárát, és egymaga háromezermilliárdos fejlesztést hajt végre. Vagyis megduplázódik az ágazatba fektetett tőke. A beruházásról szóló megállapodást hétfőn írták alá – számolt be az M1 Híradó.

Egy Debrecen melletti több mint 200 hektáros területen épül meg a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának legújabb üzeme, ami egyben Magyarország történetének legnagyobb beruházása lesz. A kínai Contemporary Amperex Technology Company háromezermilliárd forintos fejlesztésével kilencezer új munkahelyet hoz létre. Az építkezés már az idén elkezdődhet.

A gyárban csúcstechnológiával állítanak elő elektromos autók gyártásához szükséges akkumulátorcellákat, amelyeket európai autógyártóknak, többek között az ugyancsak Debrecenben épülő BMV-nek szállítanak majd.

A fejlesztésről szóló megállapodást hétfőn írták alá a vállalat és a város képviselői. A zöldmezős beruházásra egy hosszú, két és féléves tárgylássorozat után került pont. Ennek eredményeként Debrecen az elektromobilitás európai szinten is meghatározó központjává válik.

„Vállalatunk elkötelezett a zöldenergia iránt. Ennek jegyében prémiummegoldásokat és prémiumszolgáltatásokat nyújtunk partnereink számára. Ily módon is hozzájárulva a karbonsemlegességhez Európában. Az, hogy Debrecent választottuk második európai gyárunk helyszínéül, többek között a magyar kormány hatékony munkájának köszönhető” – mondta Robin Zeng, az akkumulátorgyártó vállalat elnök-vezérigazgatója, aki interneten keresztül méltatta a beruházást.

Az autóipar teljesen átalakulóban van az elektromobilitás irányába. A mostani beruházás Magyarország szerepét tovább növeli ebben a szegmensben.

Így tovább növekedhet a hazai járműipar teljesítménye, amely tavaly megközelítette a 9500 milliárd forintot. Idén jó esély van arra, hogy átlépje a 10 ezer milliárd forintot – erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt.

Szijjártó Péter emlékeztett arra, hogy Magyarország 12 éve elindította a keleti nyitás stratégiáját, aminek eredményeként a kínai és a koreai vállalatok lettek az utóbbi évek legnagyobb befektetői.

„A kínai vállalatok a legmodernebb technológiát honosítják meg Magyarországon. Elismerjük és nagyra értékeljük azt, hogy a kínai vállalatok kifejezetten magas színvonalú munkahelyeket hoznak Magyarországra. És ebben a helyzetben – tisztelt hölgyeim és uraim – tisztában vagyunk azzal, hogy párhuzamosan azzal, ahogy mi itt ünneplünk, azok, akik minket a keleti kapcsolatokért szoktak támadni, most súlyosan irigykednek” – fogalmazott.

Az új gyár várhatóan 2025-ben már termelni fog.

Eddig 17 településen jelentek meg akkumulátorgyártók Magyarországon

Gödön ugyancsak hatalmas beruházásként a Samsung épít akkumulátorgyárat. A dél-koreai vállalat három fejlesztést is bejelentett csaknem 800 milliárd forint értékben.

De tavaly óta gőzerővel folyik a munka a Fejér megyei Iváncsánál is. Itt is koreai, az SK Innovation a beruházó, amely két komáromi gyára után most Európa egyik legnagyobb akkumulátorüzemét építi fel.

A statisztika szerint az országban eddig 17 településen jelentek meg zömében ázsiai akkumulátorgyártók. Összesen 20 cég több mint 2800 milliárd forintot fektetett be, ehhez mintegy 300 milliárd forintnyi állami támogatást kaptak. A kínai Contemporary háromezermilliárd forintos beruházásával több mint megduplázódik a szektorba eddig invesztált tőke.

Jelenleg Magyarország a világ harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója és ötödik legnagyobb akkumulátorexportőre.