A tervek szerint egészen 2028 végéig segíti az építkezéseket az 5 százalékos áfakulcs

Nemcsak képletesen, hanem valóban az utolsó simításokat végzik Nyíregyháza legújabb lakóépületén.

„Most 96 lakás épül és ezt év végére szeretnék is átadni a lakók számára” – nyilatkozta Zsatku László, a Nyír-Komplett Kft. ügyvezetője a Híradónak.

De nem ez az egyetlen munkája a nyírségi építőipari vállalkozásnak. Több új otthont építenek a városban, és abban bíznak, azzal hogy a 2024 végéig meghosszabbított kedvezményes lakásáfa akár 2028 december végéig is alkalmazható, még többet fognak.

“Úgy gondoljuk, hogy az emberek továbbra is fogják szorgalmazni, hogy még ebben a konstrukcióban juthassanak lakáshoz, és úgy gondolom, hogy ez egyfajta konjunktúrát továbbra is lehetővé fog tenni. Mi úgy készülünk erre, hogy igyekszünk a feltételeknek megfelelni, és megszerezni az építési engedélyeket időben, úgy, hogy ez érvényes lehessen ránk minél nagyobb mértékben” – magyarázta Zsatku László.

A pénzügyminiszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormány 2024 végéig meghosszabbította az 5 százalékos lakásáfát, ami évente 200 milliárd forintot hagy a családoknál.

Varga Mihály közölte azt is, hogy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége kezdeményezésére teszik lehetővé, hogy az 5 százalékos áfakulcs az eredetileg tervezett 2026 helyett 2028-ig legyen alkalmazható.

Vagyis, aki a jogerős építési engedélyt, vagy a bejelentést az építkezéséhez megtette, az 2028-ig várhat az építkezés befejezésével.

„Nagyon fontos, hogy nem 27 hanem 5 százalékkal lehet új építésű lakást, lakóingatlant venni” – nyilatkozta Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

Az elnöke szerint így akár 15 millió forintot is megspórolhat egy család, ha új lakás építésébe, vásárlásába fog. De az új lehetőség az építőiparnak is jól jön.

„Az építőipar számára fontos az, hogy további 2 év áll rendelkezésre, hogy megfelelő minőségben, kapacitással, nem rohanva ezeket a lakásokat meg tudjuk építeni a megrendelő javára 5 százalékos áfával. Nincs kapkodás, több idő áll rendelkezésre és a megrendelő is jobban jár, mert több szakmunkás lesz ezekben az években az ilyen lakásokhoz” – fejtette ki az ÉVOSZ elnök.

Jelenleg 35 ezer lakás épül itthon, amiből legalább 24 ezret át is adnak év végéig. Ez a lakás szám a következő években a kedvezményes áfa megtartása miatt tovább nőhet. Ennek is köszönhetően az építőipar egészének a termelési értéke idén például meghaladhatja az 5500 milliárd forintot. Így a teljes gazdasági növekedéshez a szektor akár 6 – 6,5 százalékkal is hozzájárulhat. Vagyis, továbbra is a magyar gazdaság húzóágazata marad.

