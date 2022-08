Energiaválság: Már olyan jóléti államokban is gondot okoznak az embereknek az egekbe szökő árak, mint Dánia és Hollandia

Nagy problémával állunk szemben Hollandiában. Minden harmadik család megélhetési nehézségekkel küzd – így nyilatkozott a múlt héten a szociális ügyekért és foglalkoztatásért felelős miniszter. Szerinte a kormánynak ki kell dolgoznia egy támogatási csomagot a növekvő energiaárak miatt. Hollandiában az infláció már júliusban meghaladta 10 százalékot.

„A gáz ára, a lakások bérleti díja, minden egyre drágább lesz, de fizetések nem nőnek” – panaszolta egy férfi.

A hágai vezetés is részben a munkáltatóktól várja a megoldást, mert látnak lehetőséget a bérek emelésére. A miniszterelnök szerint azonban az állampolgároknak is ki kell venniük a részüket a válságkezelésből. A kormányfő olyan intézkedéseket ígért, amelyekkel a hollandok a lehető legkevesebb energiát használják fel. Hozzátette, hogy telente akár a következő tíz évben is nehézségekkel szembesülhetnek.

Hollandiában már most csaknem egymillió ember él a szegénységi küszöb alatt, az év végéig pedig ez a szám további 200 ezerrel nőhet. A gazdasági szekemberek úgy számolnak, hogy a háztartások vásárlóereje jelentősen csökken, ami visszaveti a fogyazstást.

Arjan Vliegenthart, elemző szerint „azt látjuk, hogy az emberek már a legszükségesebb kiadásaiket is csökkentik. Lemondják például a szabadságokat. Az egészséges ételeket kevésbé egészségesek váltják fel, amelyek sajnos olcsóbbak. Sőt olyanok is vannak akik már egyáltalán nem esznek meleg ételt” – magyarázta egy pénzügyi elemző.

A dánokat is visszafogja a drágulás. Egy organikus zöldségek és gyümölcsök értékesítésével foglalkozó cég vezetője szerint az elmúlt hónapokban volt, amikor ki kellett dobniuk egyes termékeket, mert senki nem vette meg. Jens Nannerup a GASA Odense Fruit and Vegetables vezérigazgatója elmondta: „Megszoktuk, hogy előre tervezhetünk, mert előre tudtuk jelezni a vásárlói szokásokat. Ez az év azonban nagy meglepetéseket tartogat számunkra” – mondta.

Míg a fogyasztók egyre inkább az olcsóbb termékeket választják, addig a vállalatok költségei egyre nőnek a magasabb energiárak miatt. Az egyik áramszolgáltató augusztustól megszüntette a fix áras szerződéseket, vagyis azoknak a fogyasztóknak is emelik a díjakat, akikkel egy konkrét összegben állapodtak meg.

Dániában nemcsak a villany, de a gáz ára is megduplázódott egy év alatt.

A kormány takarékoskodásra szólította fel az embereket az energiaválság miatt. Például arra, hogy zuhanyozzanak rövidebb ideig, a ruhát ne szárítógépben szárítsák, és ha tehetik, energiatakarékosabbra cseréljék le régi háztartási eszözeiket.