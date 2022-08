Agrárminisztérium: Válságállóvá kell tenni az élelmiszeripar minden területét

A hazai élelmiszerlánc az eltelt hónapok nehézségei ellenére, a világjárvány alatt is bizonyította felkészültségét, teljesítőképességét és biztonságos működését, ami a hazai vállalkozások és a Nébih példás együttműködésének is köszönhető – jelentette ki Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a 8. Agóra Szakmai Konferencia megnyitóján, Esztergomban.

A szaktárca csütörtökön kiadott közleménye szerint az államtitkár a rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormánynak továbbra is az élelmiszer- és energiaellátás biztonságának garantálása jelenti az egyik legfontosabb feladatot. Továbbá amennyiben az elmúlt évek élelmiszeripari növekedését megtartani, sőt gyorsítani szeretnék, akkor válságállóvá kell tenni az ágazat minden területét – emelte ki. Az eddigi adatok szerint a teljes ágazati árbevétel meghaladja a 4 ezermilliárd forintot, az élelmiszeripar nyeresége pedig többszörösére növekedett – ismertette Nobilis Márton. A szakmai konferencián megjelent mintegy 150 Magyar Termék védjegyhasználó cég tulajdonosát az államtitkár tájékoztatta arról, hogy a fejlesztési irányok tervezése során több körben egyeztettek az ipari szereplőkkel, érdekképviseletekkel. A 2021-2027-es forrás tervezésénél a kettős cél a hazai piacok visszaszerzése és az exportképesség fokozása volt. Ezen időszak európai uniós fejlesztési forrásokhoz biztosított 80 százalékos hazai társfinanszírozás történelmi léptékű fejlesztési lehetőséghez juttatja a magyar mezőgazdaságot. Nobilis Márton kifejtette, míg a 2014-2020-as támogatási időszakban az ágazat számára több mint 468 milliárd forint megítélésére került sor hazai és EU-s forrásból, a mostani (2021-2027-es) időszak még ennél is nagyobb forrással tervez. Csak a Vidékfejlesztési Programból 750 milliárd forintot különítettek el az élelmiszeripari fejlesztésekre. Ennek célja a magasabb hozzáadott értékű termékek előállításának ösztönzése, amelyre a külpiaci kereslet is magasabb, így a pályázati felhívásokban az innovációt, a fejlesztési komplexitást kiemelt szempontként veszik figyelembe – tette hozzá az államtitkár. A kiemelt kép illusztráció: Nobilis Márton (Fotó: MTI/Kovács Tamás)