Agrárminisztérium: A korábban kihirdetett aszályhelyzet is segíti a termelőket

Magyarország egész területére aszályhelyzetet hirdetett az agrárminiszter. A korábbi gyakorlattól eltérve, a már nyár végén kihirdetett aszályhelyzet megalapozza a kárenyhítési rendszerben az aszálykárok utáni kárenyhítő juttatás igénylését, és megkönnyíti a termelők ügyintézését az agrártámogatásokhoz kapcsolódó vis maior bejelentéseknél is – jelentette be csütörtöki közleményében az Agrárminisztérium (AM).

Az október 31-i törvényi határidő előtt jóval, a Földművelésügyi Értesítő LXXII. évfolyamának 2022. augusztus 19-i számában megjelent az agrárminiszter közleménye, amelynek értelmében a 2022. kárenyhítési évben Magyarország egész területén aszályhelyzet alakult ki, így az ország teljes területén bekövetkezett aszálykárok után lehet majd kárenyhítő juttatást igényelni a kárenyhítési alapból. A károsult termelőknek a jogosultsági feltételeknek is meg kell felelniük annak érdekében, hogy a kárenyhítő juttatást igénybe vehessék. Erről bővebb információ ide kattintva érhető el. A minisztérium közleménye arra is felhívja a figyelmet, hogy az aszályközlemény megjelenése segíti a termelők ügyintézését is: az aszálykárok kapcsán az egyes agrártámogatási jogviszonyokból eredő kötelezettségek teljesítése alóli mentesülés érdekében a Magyar Államkincstárnak küldött vis maior bejelentéseket gyorsabban elfogadhatják. Az ehhez szükséges jogszabály-módosítás hamarosan megjelenik. Az aszály miatt biztosított rendkívüli hitelmoratórium lehetősége, a biztosítási kárelőleg fizetés előírása, az öntözéshez kapcsolódó egyszerűsítések, és az új takarmányszállítási támogatás mellett az Agrárminisztérium minden olyan adminisztrációs könnyítést megtesz, ami segíti a gazdálkodók életét – hangsúlyozta az AM. Kapcsolódó tartalom OVF: Mérséklődött az aszály, csökkent az öntözési igény Az aszály elleni védekezés alappillére az öntözési menetrend bevezetése volt.