Felfüggesztett Barátság: több hétre elegendőek a Mol olajtartalékai

Ukrajna felől Naponta 250 ezer hordó orosz olaj érkezett a Barátság II. Kőolajvezetéken át. Egészen a múlt csütörtökig, amikor is leállt szállítás a csőrendszeren. Így jelenleg sem hazánkba, sem Csehországba, és Szlovákiába se, érkezik orosz kőolaj. A Mol által vásárolt olaj csaknem 70 százalékát teszi ki az Oroszországból érkező energiahordozó.

“Az ukránok miatt leállt a Barátság kőolajvezeték” című cikkében az Origo azt írta, hogy egy szakaszon az oroszoknak kellene tranzitdíjat fizetni, de ezt az uniós szankciók miatt nem tudták átutalni. Az ukránok pedig megakadályozták, hogy más módon eljuttassák a nekik járó összeget, – ahogy fogalmaztak – nem fogadják el a véres pénzt. Az ukránok célja nyilvánvalóan a Barátság Kőolajvezeték leállítása – olvasható a hírportálon.

A Transznyefty orosz szállítócég tájékoztatása szerint az ukránok, mivel nem kapták meg a tranzitdíjat, leállították az olaj szivattyúzását Magyarország felé.

Az oroszok Brüsszelhez fordultak segítségért, hogy kifizethessék az ukránoknak járó pénzt.

Bár a Mol-nak több hétre elegendő tartaléka van, folyamatosan dolgozik a megoldáson, és egyeztetést kezdeményezett a díjkötelezettség átvállalásáról is – idézi az Origo a magyar olajipari vállalat közleményét.

Májusban az orosz olajembargó elfogadása előtt már megfenyegette Magyarországot az ukrán energiaügyi miniszter egyik tanácsadója.

Olena Zerkal akkor azt mondta, hogy Ukrajnának van egy erős ütőkártyája: a Barátság kőolajvezeték.

„Akár valami történhet is ezzel a vezetékkel, de végső soron az ukrán kormány, és az elnök dönt politikai kérdésekben, és abban, hogy olyan nyelvezetet használjunk, amit Orbán Viktor is megért.” – fogalmazott Olena Zerkal.

Politikai okai vannak, annak, hogy nem érkezik olaj a Barátság Kőolajvezetéken – erről beszélt Hortay Olivér a Századvég Gazdaságkutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezető vezetője az M1-en.

„Az ilyen típusú nemzetközi konfliktusokat az energiacharta egyezmény szabályozza, ami egyértelműen kimondja, hogy függetlenül az elszámolási, fizetési konfliktusoktól az ellátást mindig biztosítani kell. Az, hogy mégis leálltak a szállítások az azt mutatja, hogy itt egy geopolitikai természetű problémáról, motivációkról van szó, amik túlmutatnak a jogi ügyeken, problémákon” – fogalmazott.

Nem először fordul elő, hogy Ukrajna miatt nem érkezik energiahordozó Magyarországra.

2009 január elsején negyedére csökkent, később pedig teljesen le is állt Ukrajna felől a gázszállítás, mert Kijev és Moszkva elszámolási vitába keveredett. Az akkori mintegy kéthetes krízis következménye lett, hogy az európai országok elkezdték az Ukrajnát elkerülő gázszállítási útvonalak kiépítését. Magyarország ezért is kapcsolódott rá a Török Áramlat nevű vezetékre, amin azóta is megbízhatóan érkezik Magyarországra az orosz gáz.