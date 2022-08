Nem csillapodik a magyarok utazási vágya

Az ukrajnai háború, az egész Európát sújtó infláció és a koronavírus-járvány külön-külön és egyben sem tartja vissza a magyarok többségét attól, hogy utazzanak. Zsebők Tamás, a 2021-ben az év utazási irodájának választott Zseppelin Utazási Iroda irodavezetője közölte, a belföldi és külföldi turizmus egyaránt olyan kiemelkedő számokat produkál idén nyáron, ami még a szakértőket is meglepte. Mint mondta, a szeptemberre, októberre és novemberre szervezett utakra tízszer akkora az érdeklődés, mint tavaly ilyenkor volt.

Nehezen indult az év a turizmus szempontjából, hiszen a szomszédban kitört fegyveres konfliktus miatt óriási volt a bizonytalanság, a családok behúzták a vészféket és türelmesen várták, mi fog történni. A foglalási számokat és a vendégéjszakákat elnézve viszont ez a félelem már a múlté, és nyárra a járvány előtti szintre pattant vissza az utazási kedv.

Zsebők Tamás, a Zseppelin Utazási Iroda irodavezetője elárulta, kollégáival hetek óta nap mint nap túlóráznak annak érdekében, hogy a keresletet biztonságosan és megfelelő minőségben ki tudják szolgálni. Mint mondta, bizakodóak voltak a szezont megelőzően, de ezt a pörgést senki nem látta előre.

(Forrás: Zseppelin Utazási Iroda)

„Égnek a vonalak, és még csak most jön majd az augusztusi nagy dömping, amikor köztudottan rengetegen mennek el még nyaralni. Ebben az időszakban főleg a családok, a nagyszülők az unokákkal, a baráti társaságok mennek vízpartra kikapcsolódni. Ahogy a tömegturizmus alábbhagy, az emberek inkább a kulturális, körutazós programokat keresik szeptembertől, és már most nagyon erős az érdeklődés ezek iránt is” – magyarázta a tavaly Az utazó magazin által a legjobb magyar utazásszervező irodának választott Zseppelin vezetője.

Mint fogalmazott, 2020 szeptembere után a határzárak és egyéb országspecifikus korlátozások miatt minimálisra csökkent az érdeklődés a külföldi utazások iránt, majd tavaly még ha fenntartásokkal is, de többen mertek lekötni őszi kirándulásokat akár a határon túlra is. Idén viszont valóságos robbanás mutatkozik a keresletben, a jelentkezések aránya megtízszereződött már most az őszi turnusokra.

Szicília, Andalúzia és Korzika is népszerű idén ősszel

Zsebők Tamás kifejtette, ősszel erősödik az az utazóközönség, amely idegenvezetőkkel szeretne különböző programokon részt venni a világ legkülönbözőbb tájain, lehetőleg 35-40 Celsius-foknál kellemesebb időben. Ilyen téren a szeptember a legerősebb, de ahogy a klímaváltozás miatt kitolódnak az évszakok, a csúcsidőszak is eltolódik októberre.

(Forrás: Pixabay)

„Jelentős változás, hogy amit eddig szeptemberre szerveztünk, azt már szervezzük októberre is, amit eddig csak októberre terveztünk, azt már tervezzük novemberre is. Időben csúszik tehát az őszi szezon is, ami egyúttal azt is jelenti, hogy több időpontban több programlehetősége van az utazni vágyóknak az év utolsó negyedévében is” – mutatott rá az utazási szakértő.

Kérdésre válaszolva elmondta, sokan keresik a görögországi körutazásokat, melyek magukban foglalják az egész ókori görög kultúra feltérképezését egy tengerparti pihenéssel egybekötve, de szicíliai és az andalúziai körutazásaik is meglehetősen népszerűek. A teljesség igénye nélkül említette még továbbá őszi kikapcsolódási lehetőségként Dél-Olaszországban Capri és Amalfi térségét, Korzikát és Szardíniát, valamint Dalmáciát és Montenegrót egyaránt.