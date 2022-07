Szakértő: Lesznek olyan hónapok, amikor egy átlag német család teljes havi keresetét elviszik a rezsiszámlák

Az Európai Unió hibás szankciós politikája miatt egész Európában nagyon magas a gáz és az áram ára, ami többek között a német fogyasztókra is negatív hatást gyakorolt.

A becslések szerint lesznek olyan hónapok, amikor egy átlag német család teljes havi keresetét elviszik a rezsiszámlák

– mondta Sebestyén Géza. A Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyvezetője szerint emberemlékezet óta nem láttunk ilyen helyzetet. Magyarország ennél jobban áll. Hozzátette: az ár azonban csak az egyik dimenzió. Hazánkban 2013 óta létezik a rezsicsökkentés politikája.

A lakosság most nagyjából a tizedét fizeti a piaci áram- és gázárnak. A bekövetkező, új rendszerben az átlagfogyasztásig továbbra is a rezsicsökkentett árat kell majd fizetni. A többletfogyasztás a magyar háztatások nagyjából negyedét érinti. Ők valamivel többet fognak fizetni. De még a többletfogyasztás után fizetendő összeg is kedvezőbb lesz, mint a piaci ár. Az áram esetében nagyjából 70 százalékkal, a gáz esetében pedig 30 százalékkal lesz olcsóbb, mint a piaci ár.

Sebestyén Géza szerint Németországban nem csak a gáz árával, de a mennyiséggel is gondok vannak. Ez utóbbi tekintetében Magyarország jól áll, hiszen a gáztározóink feltöltöttsége megfelelő. Sokkal stabilabban állunk, mint a Nyugat-európai országok. A májusban létrehozott rezsivédelmi alap kapcsán – amely még a honvédelmi célokat is szolgálja – elmondta: „ez komoly segítség abban, hogy a kormány folytatni tudja a rezsicsökkentés politikáját. Ugyanis az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt nagyon nehéz tartani a rezsicsökkentett árakat akkor, ha a világpiaci árak elszabadulnak. A világpiacon olyan magas árakat és olyan mértékű, intenzív drágulást látunk, amit korábban el sem tudtunk képzelni. Ilyen környezetben nagyon nehéz tartani a fix árakat. Az extraprofit-adó arról szólt, hogy bizonyos szektorok nyereségét – ami sok esetben éppen a mostani gazdasági helyzetből fakad – vonja el az állam és arra használja fel, hogy a lakosság rezsiköltségét továbbra is alacsony szinten tudja tartani.

Olyan helyzetben azonban, amikor az elszabaduló árak bármilyen magasságokba felmehetnek, nagyon nehéz fix büdzsével tervezni. Ezért volt helyes lépés az, hogy a kormány ketté bontotta a tarifákat és azt mondta: egy bizonyos fogyasztásig garantálni tudja, hogy egytized-áron kapják a fogyasztók a gázt és az áramot, aki viszont ezen szint felett fogyaszt, annak mélyebben kell a zsebébe nyúlni. Az állam egy részét itt is kifizeti a piaci árnak” – mondta Sebestyén Géza.

A Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyvezetője úgy látja, hogy valószínűleg nem fog átmenni az a brüsszeli javaslat, amely a tagállamoknak 15 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írna elő. Korábban, amikor a szankciók bevezetéséről beszéltek, arról hallottunk, hogy egyedül Magyarország nem oldotta még meg ezt a helyzetet, mindenki más rendben van, megfelelő mennyiségű gázzal és árammal rendelkezik, nyugodtan lemondhat az orosz beszerzésről.

Ehhez képest most azt látjuk, hogy Magyarország jól áll, Európa azon országairól pedig, amelyek korábban éltanulónak állították be magukat, kiderült, hogy nem állnak jól.

Most a saját elhibázott stratégiájuk miatt hiányzó gázt próbálják megszerezni, s közben azokat az országokat, amelyek felkészültek, arra akarják kényszeríteni, hogy fogják vissza a fogyasztásukat. Ne feledjük azonban azt sem: ha 15 százalékkal visszafogjuk a fogyasztást, akkor az a gazdaságot is visszaveti. Ez nagyon rossz válasz arra az elhibázott stratégiára, amit az Európai Unió egészen idáig követett rezsiszámlák – mondta Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyvezetője.