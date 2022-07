Példátlan aszály és hőség egész Európában

Egész Európát, így hazánkat is rendkívüli aszálykár sújtja, s a legfrissebb meteorológiai jelentések sem ígérnek enyhülést, újabb hőhullámra számíthatunk. Jakab István, a Magosz elnöke szerint a magyar mezőgazdaságot akár nyolcszázmilliárd forintos kár is érheti, amely már nem csak a kenyér-gabonát, de az állatok etetésére szolgáló takarmányt is tizedeli. Egy friss uniós felmérés szerint az EU mezőgazdasági területének 46 százalékát súlyosan érinti a csapadékhiány.

Példátlan hőség tombol Nyugat-Európa több országában. Nagy-Britanniában a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelték el, mivel akár 40 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A szigetország történelmében először kellett elrendelni a hőségriadó legsúlyosabb, vörös fokozatát. Nagy eséllyel megdőlhet az országos melegrekord is. Spanyolországban sem jobb a helyzet: csak az elmúlt három nap során 84 ember halt bele a rendkívüli melegbe. Észak-Portugáliában a nagy meleg miatt erdőtüzek keletkeztek, melyeknek már halálos áldozatai is vannak. Franciaországban 16 tartományra adtak ki hőségriasztást, jövő héten pedig akár a 42 fok felé is kúszhat a hőmérő higanyszála. A Nyugat-Balkánon sem jobb a helyzet. Montenegróban hétvégére 40 fok körüli időt jósoltak.

Kiszáradt, repedezett termőföld (MTI/Czeglédi Zsolt)

A hosszan tartó, csapadékmentes forróság nem csak az embereket viseli meg, hanem a mezőgazdaságot is. A Politico beszámolója szerint a kontinens nagy részére aszályriadót adtak ki. A folyók vízszintje is drámai mértékben lecsökkent, a vízhiány pedig megterheli a mezőgazdasági termelést és a természet ellenálló képességét. „Európa számos részén példátlan szárazságot tapasztalunk” — mondta Carlo Buontempo, az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálatának igazgatója. A portál kiemelte, hogy az év legmelegebb időszaka még csak most kezdődött el, az időjárás előrejelzések pedig baljóslatúak.

Hajdúszovát, 2022. július 18: repedezett termõföld egy kukoricatáblában (MTI/Czeglédi Zsolt)

Az ilyen magas hőmérséklet tovább szárítja a felszíni talajokat, amelyek már így is sok vizet veszítettek. A hőhullámok hatására a fák és bokrok a túlélés érdekében a mélyebb földrétegekből is elszívják a vizet, és ezzel kimerítik a talajvízkészletet, amelyre a szárazság idején a gazdák, az ipar, a városok és a természet egyaránt támaszkodik. Az ökoszisztémák összeomolhatnak a terhelés alatt, ugyanis a hőhullámok „hatásai után az élővilág normalizálódása nem csak egy hétig, hanem akár évekig is eltarthat” — figyelmeztetett Niko Wanders, a hollandiai Utrechti Egyetem szélsőséges hidrológiai jelenségekkel foglalkozó adjunktusa.

Az aszály mérésére és előrejelzésére dolgoztak ki országosan használt eljárást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék kutatói. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársaival koordinálva készült el a napi bontású aszályindex, amely az Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer alapját képezi. Országszerte már több mint 110 állomáson gyűjtik a meteorológiai és talajnedvesség adatokat, melyek feldolgozása segítséget nyújt a nyári öntözésre való felkészüléshez.

Az aszály az energiatermelésben is visszaesést okoz, amit leginkább az Alpokban vesznek észre, hiszen ott már a télen is a sok éves átlagnál kevesebb csapadék hullott, s emiatt nem teltek meg a lentebbi vízi erőműveket tápláló víztározók. Olaszországban például emiatt a tavalyi szintnél 40 százalékkal kevesebb vízi energiát tudnak előállítani. A Politico arra is rámutatott, hogy az energiatermelésben bekövetkezett visszaesés nem csupán Olaszországot, hanem az Európai Uniót is a lehető legrosszabb pillanatban érinti, mivel az EU a magas áramárak miatt, valamint az orosz gáz kiváltására minden alternatív energiaforrás felhasználását megragadja. Portugáliában például a múlt hónapban a gátak negyedannyi villamos energiát termeltek, mint az előző év júniusában.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt: mivel a globális élelmiszeráramlás már így is szorult helyzetben van, az aszály megijesztette az európai gazdákat. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a gabonafélék, köztük a búza, az árpa és a kukorica idei terméshozama a száraz időjárás miatt 2,5 százalékkal alacsonyabb lesz a tavalyinál. Európának még így is mintegy 40 millió tonna gabonaféléből lesz exportálható többlete.

Ez azonban csekély vigasz a legsúlyosabban érintett területek gazdáinak. Magyarország Agrárminisztériuma közölte: a hónap elejéig 8413 aszálykár-bejelentés érkezett 322 ezer hektárra, ami háromszor akkora területet fed le, mint bármelyik korábbi első félévben. Olaszországban a kilátások még borzalmasabbak. „Becsléseink szerint a termelés körülbelül 30 százalékkal, de lehet, hogy még ennél is nagyobb mértékben csökken, különösen a gabona esetében” – mondta Alessandra De Santis, aki az olasz mezőgazdasági termelők lobbijának brüsszeli irodáját vezeti. De azért nálunk sem rózsás a helyzet.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke szerint akár a nyolcszázmilliárd forintot is elérheti az aszály okozta kár. A szakember úgy véli: már nemcsak a gabona alacsony terméshozama okoz gondot, hiszen sok helyen az állatok etetésére szolgáló szálastakarmány is hiánycikk lesz. Kijelentette: az őszi búza átlaghozama országosan a tavalyi hektáronkénti hat tonna helyett idén a négy tonnát sem éri el. A Dunától keletre óriási a gond, már a kalászosok is gyenge hozamot hoztak, a kapásnövények pedig gyakorlatilag teljesen felsültek.

A szálastakarmány mennyisége is jóval kevesebb lesz, az állatokkal sok helyen már most a téli takarmányt etetik meg. Minden eszközzel segíteni kell a termelőket, hiszen emberemlékezet óta nem volt ekkora aszály. Hozzátette: kiemelt hangsúlyt kell kapjon a vízvisszatartás, akár duzzasztással is, és fel kell tölteni vízzel a csatornákat.

A vízhiány és a nagy hőség miatt Franciaországban, Romániában, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Németországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban és Magyarországon is drámai mértékben lecsökkent a terméshozam.