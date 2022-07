Megjelent a kata új részletszabályozása

Megjelent az új kata-törvény a Magyar Közlönyben. A jogszabályt tegnap írta alá Novák Katalin. Az államfő indoklásában azt írta: alaposan megvizsgálta a törvényt, de nem talált benne olyat, ami miatt az Alkotmánybírósághoz kellene fordulnia. A szakértők szerint több lehetőségük is van a katából kikerülőknek, de a legtöbben várhatóan az átalányadózást választják majd – hangzott el az M1 Híradójában.

Hatályba lépett az új kata-törvény

Novák Katalin köztársasági elnök a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény aláírása után közösségi oldalán indokolta meg, hogy miért döntött így.

Az államfő posztjában azt írta: nem talált olyan okot, ami miatt Alkotmánybírósághoz kellene fordulnia. Megjegyezte ugyanakkor, hogy helyesebb lett volna, ha a módosításokról érdemi egyeztetés után születik döntés. A jogszabály hétfőn éjjel megjelent a Magyar Közlönyben.

Eszerint szeptember elsejétől csak főállású egyéni vállalkozók katázhatnak. Nekik is csak lakossági ügyfelektől lehet bevételük, vállalkozástól vagy jogi személytől nem.

A kedvezményes adózás bevételi határa évi 12 millióról 18 millió forintra nő, a havi fizetendő adó pedig egységesen 50 ezer forint.

„Én úgy látom, hogy 450 ezer katásból körülbelül 300 ezer az cégnek, leginkább egy cégnek számláz, tehát valójában színlelt szerződésről van szó” – ezt a miniszterelnök mondta múlt pénteken a Kossuth rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, ez a megoldás főként a nyugdíjrendszer miatt nem járható.

„A katások sokkal kevesebb nyugdíjat fizetnek, mint hogyha valóságos munkaviszonyban látnák el a feladatukat. Amikor ezt a mostani korlátozó döntést hoztuk, akkor – számokból dolgoztunk – én azt látom, hogy

egy ápolónő átlagosan 86 ezer forinttal járul hozzá a nyugdíj és egészségügyi kiadásokhoz egy katás meg havi 33 ezer forinttal.

Tehát az nem fog menni, hogy 450 ezer ember nem fizet be a nyugdíjkasszába, nem fizeti be azt az összeget, amit be kellene fizetni, mert ki fog lukadni a nyugdíjkassza” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor arra kérte az érintetteket, hogy a meglévő adónemek közül válasszák ki a számukra legmegfelelőbbet.

Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint több lehetőség is van a katából kikerülők számára. De

várhatóan a legtöbben az átalányadózást választják majd. Ez jelenleg 24 millió forint éves bevételig érhető el.

„Az átalányadózók esetében az egyik fő előny az, hogy csak a bevételi számlákat kell könyvelniük, nem kell költségszámlákat gyűjteniük. A másik pedig az, hogy nem az egész bevétel után fognak adózni, hanem van egy úgynevezett elismert költséghányad, amit kiemelhetnek az adóalapjukból és csak a maradék után kell adót megállapítani. Ez a költséghányad fő szabályként 40 százalék, de például az építőipari vállalkozások esetében ez 80 százalék is lehet” – árulta el Hegedűs Sándor adószakértő.

Szakértők szerint a mostani jogszabály változással azok járhatnak a legjobban akik eddig kényszervállalkozóként dolgoztak, de a továbbiakban munkáltatójuk alkalmazottként foglalkoztatja őket. Ennek a legnagyobb előnye az lehet, hogy ők táppénzt, gyedet és magasabb nyugdíjat is kaphatnak.