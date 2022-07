Az uniós átlagot meghaladó töltöttségi szinten vannak a gáztározóink

Az energia-veszélyhelyzetről és a rezsicsökkentésről egyeztetett Orbán Viktor az érintett minisztériumok vezetőivel kedd reggel a Parlamentben. A kormány szerint a rezsicsökkentés fenntartásával az átlagfogyasztás erejéig minden háztartás továbbra is rezsicsökkentett árat fog fizetni. Még tart a részletszabályok kidolgozása, de ezek akár már napokon belül véglegessé is válhatnak. Közben Európa-szerte egyre fontosabb kérdéssé válik, hogy lesz-e elég gáz a téli hónapokra.

Az energia-vészhelyzetről és a rezsicsökkentésről tanácskoztak

Az energia-veszélyhelyzetről és a rezsicsökkentésről egyeztetett Orbán Viktor kormányfő az érintett minisztériumok vezetőivel kedd reggel a Parlamentben, és a megbeszélésen részt vett az MVM-csoport elnök-vezérigazgatója, Czepek Gábor is.

A tanácskozásról a kormányfő a közösségi oldalán is beszámolt. Elhangzott: az elhúzódó ukrajnai háború, az elhibázott brüsszeli szankciók miatt egész Európában az egekbe szöktek az energiaárak.

Azonban Európában csak Magyarországon védik rezsicsökkentéssel a családokat, és a kormány a jövőben is ezt fogja tenni. A rezsicsökkentés fenntartásával az átlagfogyasztás erejéig valamennyi magyar háztartás továbbra is rezsicsökkentett árat fog fizetni.

A részletszabályok kidolgozása folyamatban van, és akár már napokon belül véglegessé is válhatnak – erről beszélt az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár a Hír TV-n. Steiner Attila hangsúlyozta: az alapelv az, hogy továbbra is mindenki részesüljön a rezsivédelemben.

„Mindenki részesüljön a rezsicsökkentésből továbbra is, az átlagfogyasztásig lehet a rezsicsökkentett árat érvényesíteni,

viszont afölött a piaci árat kell majd megfizetni, és ezt fogjuk lefordítani a különböző élethelyzetekre” – fogalmazott.

Míg Magyarországon a kormány mindent megtesz azért, hogy alacsonyan tartsa a rezsiköltségeket. Addig több más európai országban elszabadultak az energiaárak. Van, ahol a tízszeresére drágult az áram és a gáz. De az sem biztos, hogy lesz mivel fűteni.

Németországban már korlátozásokat is be kellett vezetni. Például a melegvíz-szolgáltatást szabályozzák, és uszodákat is bezártak egy kelet-németországi városban.

Magyarország gázellátása eddig is biztosított volt, és továbbra is biztosított lesz – jelentette ki az M1-en a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkár. Menczer Tamás hangsúlyozta: Európában most nem az a legfontosabb kérdés, hogy mennyit kell fizetni a gázért, hanem hogy egyáltalán van-e elegendő. Hozzátette, az őszi-téli időszakra a hazai tározók telítettsége megfelelő lesz.

„Két számmal lehet dolgozni. Az egyik a tározók kapacitásához mért töltöttségi szint, itt 44–45 százalékon állunk, de a fontosabb az az, hogy az ország éves fogyasztásához képest a töltöttségi szint mit mutat. És itt mi

26 százalék fölött vagyunk, az európai töltöttségi átlag pedig 15 százalék alatt. Tehát jelentős lépéselőnyben vagyunk, és a tározók töltése folyamatosan zajlik”

– mondta az államtitkár.

Magyarországra két irányból érkezik az orosz gáz: a déli gázfolyosón – Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül – 3,5 milliárd köbméter jön, míg Ausztria felől további egymilliárd köbméter.

Menczer Tamás szerint most arról folynak a tárgyalások, hogy a teljes orosz gázmennyiséget átirányíthassák a déli gázfolyósóra. De ezenfelül még további 700 millió köbméter földgáz vásárlásáról tárgyal a kormány.