Szakértő: Fel kell készülnünk egy recessziós világkörnyezetre

Hazánk esetében tavasszal még 2,5–3 százalék közötti növekedést várt az Európai Bizottság, amit most 5,2 százalékra módosított – mondta Tóth Gergely az M1 Ma reggel című műsorában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa hozzátette: velünk ellentétben a testület a kockázatok növekedése miatt az egész eurózónát lefelé prognosztizálta. A magyar gazdaság esetében az első negyedév sikerült jobban a várakozásnál, de a világgazdaságban és az Európai Unióban zajló folyamatoknak megfelelően nálunk is be fog következni a lassulás.

Tóth Gergely szerint

fel kell készülnünk egy recessziós világkörnyezetre.

Gazdasági értelemben a háború kitörése óta a negatív forgatókönyvek valósultak meg. A világ vezető hatalmai a recesszió szélén billegnek. Az orosz–ukrán háború alapvetően forgatta fel az élelmiszerárakat és az energiapiacot, ami mindenhol érezteti a hatását. Kína pedig mindezen felül továbbra is folytatja a Covid-elleni küzdelmét, így náluk is rég nem látott alacsony szintet ért el a gazdasági növekedés.

Ebben a helyzetben az országoknak stabilizálniuk kell a nemzeti költségvetésüket.

Ez azért lényeges, mert tavaly még nem ebben a szellemben fogadták el az idei büdzsét, amelyben most összhangba kell hozni a kiadás-bevétel struktúrát. A recessziós környezet hatalmas terhet jelent, hiszen felborul a bevétel-kiadás egyensúlya. Ráadásul az államnak támogatnia kell a gazdaság különböző szereplőit. A legnehezebb helyzetben lévőket segítenie kell annak érdekében, hogy túléljék ezt az időszakot, s utána a célzott gazdaságpolitikai eszközökkel meg kell próbálni dinamizálni a gazdaságot. A költségvetéseket most a világ számos országában újratervezik – mondta Tóth Gergely.

Még csak pár hónappal ezelőtt is elképzelhetetlennek tűnt az a félelem, hogy lesz-e gáz. Most pedig igen komolyan meg kell kérdőjelezni, hogy Európába jut-e megfelelő mennyiség belőle.

fel kell készülni a legrosszabb forgatókönyvekre, emellett azonban dinamikusan folytatni kell a gáztározók feltöltését.

De mi van akkor, ha ez nem sikerül? Létezik egy úgynevezett „lekapcsolási sorrend”. Volt erre példa már korábbról is: 2009 januárjában az akkori orosz–ukrán gázelszámolási vita miatt állt le a gázszállítás hazánk felé.

A válságra való felkészülés egyik alappillére, hogy a háztartásokat megpróbálják megóvni a tornyosuló költségektől. Az energiaárak elszállása drasztikusnak nevezhető, hiszen nyolc-tízszeresére nőttek a világpiaci árak. Ilyenkor a fiskális politika egyik fontos feladata, hogy megvédje a rászorulókat. A rezsicsökkentés újragondolása is ezt szolgálja. Az energiaárak mellett ne feledkezzünk meg az inflációról se, amely például az alapvető élelmiszereknél is érezteti a hatását – mondta Tóth Gergely.