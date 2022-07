Litkei Máté: Az átlagfogyasztásig a jövőben is mindenki havi közel 159 ezer forintot spórolhat

A rezsicsökkentés módosítása az arany középút, amely a társadalom nagy részét, köztük a legkiszolgáltatottabb rétegeket továbbra is védi, míg az átlag felett fogyasztók többletfogyasztását nem terheli a teljes lakosságra. Békeidőben és nyugodtabb gazdasági környezetben ezt a többletterhet a költségvetés elbírta, azonban a háború az öreg kontinens országait is nehéz helyzetbe hozta – nyilatkozta a Klímapolitikai Intézet igazgatója a hirado.hu -nak. Litkei Máté szerint a kormány által ismertetett energia-veszélyhelyzeti intézkedéscsomag alkalmas középtávon az energiaimport arányának csökkentésére is, ami nagyban növeli Magyarország energiaszuverenitását.