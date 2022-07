IMF-vezér: A 2022-es év nehéz lesz, a következő év pedig elképzelhetően még nehezebb

Ismét lefelé módosíthatja az idei és a jövő évi gazdasági növekedésről szóló előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap szervezete (IMF) – számolt be a Világgazdaság a valutaalap élén álló Krisztalina Georgieva blogbejegyzésére hivatkozva. „A 2022-es év nehéz lesz, a következő év pedig elképzelhetően még nehezebb, melyhez a recesszió megnövekedett kockázata is társul” – fogalmazott a közgazdász. Georgiva szerint az élelmiszer- és energiaellátással kapcsolatos aggodalmak növekedésével párhuzamosan a társadalmi instabilitás kockázata is növekszik.

Krisztalina Georgieva bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy legutóbbi, áprilisi előrejelzésében a szervezet 3,6 százalékra csökkentette az idei és jövő évi globális növekedési várakozásait, továbbá számos kockázatra is figyelmeztetett, melyek közül több azóta valósággá vált. Az ukrán háború elhúzódott, a nyersanyagárak növekedése pedig tovább rontott az egyébként is rossz inflációs helyzeten és az egyre több országra kiterjedő megélhetési válságon. Mindez további monetáris szigorítást is előrevetít, így az IMF következő, még ebben a hónapban megjelenő előrejelzésében is alacsonyabb számokra számíthatunk – mutatott rá a portál.

“A 2022-es év nehéz lesz, a következő év pedig elképzelhetően még nehezebb, melyhez a recesszió megnövekedett kockázata is társul. Ezért van szükségünk határozott fellépésre és erős nemzetközi együttműködésre, a 20 vezető ipari hatalom (G20) vezetésével. A G20-aknak készített új jelentésünk olyan irányelveket vázol fel, amelyekkel az országok eligazodhatnak a bajok tengerében. Hadd emeljek ki három prioritást.”

– fogalmazott a közgazdász.

A magas infláció visszaszorítása

Az egyik pont szerint az országoknak mindent meg kell tenniük a magas infláció visszaszorítása érdekében.

Georgiva szerint “a tartósan magas infláció elsüllyesztheti a fellendülést, és tovább ronthatja az életszínvonalat, különösen a kiszolgáltatottak életszínvonalát. Az infláció sok országban már több évtizedes csúcsot ért el, és mind az általános, mind a maginfláció továbbra is emelkedik.”

Továbbá hozzátette a magas infláció miatt világszerte a központi bankok háromnegyede emelt a kamaton, átlagosan 3,8 alkalommal. A fejlődő országokban 3, a fejlettekben 1,7 százalékkal emelkedtek a kamatok, és a neheze még csak most jön. A cél az, hogy mindenki biztonságban érjen a szigorítási ciklus túloldalára, éppen ezért a második javaslat az, hogy a fiskális politikának is segítenie kell a jegybankokat.

A fiskális politika szigorítása

A világszerte magas államadósságok miatt is szükség van a fiskális szigorításra, a válságkezelő élénkítést ezért be kell fejezni, azonban fontos a kiszolgáltatott, sebezhető csoportok számára kellő célzott támogatást nyújtani. Középtávon támogatni kell a strukturális reformokat is, melyek a munkaerőpiacra történő visszatérést célozzák, különösen a nők esetében. Mindezeknek a lépéseknek azonban nem szabad tovább terhelniük a költségvetést – foglalta össze a második javaslatot a Világgazdaság portál.

A közgazdász kiemelte, a helyzetre nézve a sürgős adósságcsökkentés szükségszerű, azonban a szervezet segítséget nyújt és “ezúttal is a tagok rendelkezésére áll, és személyre szabott elemzést és tanácsadást, valamint rugalmasabb hitelezési keretet kínál az országok válság idején történő támogatására.”

A legsürgetőbb az életszínvonal-válság enyhítésére irányuló fellépés

Végezetül harmadjára a globális együttműködés új lendületére van szükség az IMF-vezér szerint, mivel az élelmiszerprotekcionizmus gyakorlata is előretört, miközben ezek károsak és hatástalanok. Ennek ellenére már majdnem annyi exportkorlátozás lépett életbe, mint a 2008-as évben.

Krisztalina Georgieva szerint “a legsürgetőbb az életszínvonal-válság enyhítésére irányuló fellépés, amely az ENSZ Fejlesztési Programja szerint további 71 millió embert taszít a mélyszegénységbe a világ legszegényebb országaiban. Az élelmiszer- és energiaellátással kapcsolatos aggodalmak növekedésével párhuzamosan a társadalmi instabilitás kockázata is növekszik. A további éhezés, alultápláltság és migráció elkerülése érdekében a világ gazdagabb országainak sürgős támogatást kell nyújtaniuk a rászorulóknak, többek között új két- és többoldalú finanszírozással, különösen a Világélelmezési Programon keresztül.”

A nemzeti valutaalap vezetője bejegyzését az indonéz szigeten, Balin használt mondással zárta, utalva ezzel arra, hogy a héten az említett szigeten lesz a G20 miniszterek és jegybankelnökök találkozója.

Mindazok, akik a jelenlegi bajok tengerében navigálnak, “menyama braya”, azaz a bajban mindenki fivér vagy nővér.”