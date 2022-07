Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a paksi blokkoknak megkerülhetetlen nemzetgazdasági szerepük van

A sokkoló energiaárak és az energiahiány az egész kontinenst sújtják. Fel kell készülnünk arra, hogy a jövőben a már most is ellátási és nemzetbiztonsági kockázatokat hordozó importáram alig vagy egyáltalán nem lesz hozzáférhető. Vagyis még több erőművet kell építeni. Időszerű elgondolkozni azon, hogy a Paks II. atomerőmű mellett akár egy harmadik is megépüljön – hívja fel a figyelmet az atomenergetikai szakértő.

Az Oroszország ellen Brüsszel által erőltetett szankciók tovább mélyítik az energetikához köthető kihívásokat, miközben a klímavédelmi célokat is teljesíteni kellene. A Demokratában megjelent cikk szerint a brüsszeli bürokraták most azt tartják tökéletes tervnek, hogy például az orosz földgázkitettség mérséklése érdekében még több időjárásfüggő megújulót szeretnének beépíteni a rendszerbe, miközben – éppen a nap- és szélerőművek bizonytalansága miatt – döntően drágán üzemelő gáz- és szénerőműveket használnak. A Paksi Atomerőmű négyes (előtérben) és hármas (háttérben) reaktora (MTI/Sóki Tamás) A helyzetet a jövőben tovább súlyosbítja, hogy klímavédelmi okokból fosszilis kapacitások esnek ki, illetve az egyes országok ideológiai alapú atomerőmű-ellenes energiapolitikája is olaj a tűzre. Arról nem is beszélve, hogy a közeljövőben döntően a közlekedés és a fűtés „zöldítése” miatt Európa egyre inkább a villamos energiára kíván támaszkodni. Mindezek összességében azt jelentik, hogy az európai rendszerben még súlyosabb kapacitáshiány alakul ki, ami Magyarország és más országok számára is az importlehetőségek beszűkülését, sőt akár megszűnését eredményezhetik. Ilyen kapacitáshiányos időszakok már az elmúlt években is előfordultak. Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a jelenleg üzemelő paksi blokkoknak megkerülhetetlen nemzetgazdasági szerepük van. Nyilvános pénzügyi beszámolójuk szerint 2021-ben a Paksi Atomerőműnek az egy kilowattórára jutó költsége 11,5 forintra adódott, vagyis ennyiért termelt. Ebben már benne van a Paksi Atomerőmű által a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba befizetett 26,2 milliárd (kilowattóránként kb. 1,6) forint is. Kapcsolódó tartalom Nemzetközi Energiaügynökség: Az idei tél nagyon-nagyon nehéz lesz Európában A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) úgy látja, hogy az európai országoknak komoly olaj- és gázellátási kihívásokkal kell szembenézniük az elkövetkező hónapokban. Az alapban gyűjtött pénz az atomerőmű majdani leszerelésének költségeit is hivatott fedezni. Ehhez képest például 2022-ben a nap- és szélerőművek átlagos kötelező átvételi átlagára 38 Ft/kWh volt. Hazánk már évek óta súlyos kihívásokkal szembesül. A folyamatosan magas áramimport-kitettség mellett növekvő éves fogyasztással és rendszerterhelési csúcsokkal találkozhatunk. A jövőben pedig a közlekedés zöldítése, valamint a hőszivattyús rendszerek fokozódó elterjedése miatt a gazdaságban még inkább felértékelődik a villamos energia szerepe, miközben számos hazai erőművi kapacitás esik ki az áramtermelésből. Európában még nagyobb kapacitáshiány várható. Sajnos az elmúlt években is megtapasztalhattuk, hogy ha baj van, akkor leginkább csak magunkra támaszkodhatunk. Ebben kulcsszerepe van a Paksi Atomerőműnek, miután Paksról származik a hazai áramtermelés fele. Kapcsolódó tartalom Tekerd lejjebb a fűtést, ne nyomd a gázpedált – megszüntetné a rezsicsökkentést és a benzinárstopot a baloldali bankár Elég, ha a lakást 19 fokra fűtik fel és az autópályán sem kell tövig nyomni a pedált – mondta Surányi György volt jegybankelnök, miközben arról beszélt, hogy meg kell szüntetni a rezsicsökkentést és a benzinárstopot, s be kell vezetni a világpiaci energiaárakat. Hasonló véleményen van a baloldal másik közgazdász-politikusa, Róna Péter is, aki az elmúlt harminc év legbrutálisabb adóemelését sürgette. Az atomenergetikai szakértő szerint Magyarországnak nincs más választása, mint az, hogy folytassa az eddigi, felelős energiapolitikát. Ennek érdekében a Paks II. Atomerőmű két új VVER-1200 típusú blokkjára feltétlenül szükség van, de további erőműveket (döntően gázüzeműeket) is kell építeni. Hazánk alapvető érdekeit az szolgálná leginkább, ha a hazai fogyasztás kielégítéséhez szükséges áram döntő részét hazai erőművek termelnék meg. Amennyiben a gázfüggőséget kívánjuk csökkenteni, akkor ennek a legjobb módja az atomenergia használata, hiszen Paks II. 2400 MW kapacitásával 4,5 milliárd köbméter földgázt lehet kiváltani. Mindezekre tekintettel érdemes elgondolkozni azon, hogy nem lenne-e célszerű Paks II. mellett valahol másutt egy harmadik atomerőművi blokkot, blokkokat építeni? – teszi fel a kérdést a cikk szerzője. Rendkívül fontos szempont továbbá a gazdaságosság Természetesen egy jövőbeli pozitív kormányzati döntés esetén olyan szállító kiválasztása a cél, amely többek között az adott technológiával kapcsolatban szakmailag meggyőző fejlesztési, gyártási, karbantartási és üzemeltetési tapasztalattal, valamint nemzetközileg is elismert referenciákkal rendelkezik. Rendkívül fontos szempont továbbá a gazdaságosság, a hazai cégek beszállítási lehetősége és a százszázalékos állami tulajdon garantálása. Ezek a stratégiai szempontok azért fontosak, mert sajnálatos módon egyes országok ilyen típusú kritériumok helyett az atomerőművi projektek vonatkozásában inkább csak politikai döntéseket hoznak. Évtizedes tapasztalat A kelet-szibériai Pevek városában 2020-ban a Paks II. Atomerőművet is építő Roszatom kereskedelmi üzembe állította a világ első, Lomonoszov akadémikus nevét viselő úszó atomerőművét. Az erőművet az Afrikantov Gépipari Kísérleti Tervezőiroda által kifejlesztett két darab KLT-40S típusú reaktor működteti. Ezek együttes hőteljesítménye 300 MW, villamos teljesítménye 70 MW. Az úszó atomerőmű látja el Peveket és térségét villamos és hőenergiával. Az ilyen típusú erőművek folyamatosan tudnak üzemelni, ezért nagyon gazdaságosak. A reaktorokban a nukleáris üzemanyagot csak 4-5 évente kell cserélni. Az erőmű tervezett üzemideje 40 év, de ez akár 50 évre is kitolható. Oroszország a hasonló reaktorokkal kapcsolatban több évtizedes működtetési tapasztalat, valamint kipróbált és bevált technológiák birtokában van. Gondoljunk csak az orosz atomjégtörőkre! A világ első – azóta múzeumként működő – atommeghajtású jégtörőjét, a Lenint már 1956-ban üzembe állították. A Roszatom azonban ennél sokkal többet kínál. Oroszország legújabb atomjégtörőinél az SMR-megoldások következő generációját fogják alkalmazni. A vállalat tavaly augusztusban már megkapta a szükséges engedélyt a világ első szárazföldi SMR-alapú atomerőművének megépítésére. A konstrukció változatait a legújabb orosz atomjégtörők közül háromba – az Arktikába, a Szibirbe és az Urálba – építették be. Az első ilyen szárazföldi atomerőmű 2028-ig el fog készülni. A teljes cikk ide kattintva olvasható.



A szerző atomenergetikai szakértő, az atombiztos.blogstar.hu oldal szerzője.