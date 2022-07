Elon Musk mégse veszi meg a Twittert, inkább veszít egymilliárd dollárt

Elon Musk megpróbálja felbontani a Twitter 44 milliárd dollárért történő megvásárlásáról és magánkézbe vételéről szóló megállapodást, azt állítva, hogy a vállalat hamisan adta meg a felhasználói adatokat.

A Twitter félrevezető állításokat tett a közösségi hálózaton lévő spamek és botok számáról, és nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit, hogy tájékoztatást adjon arról, hogyan lehet felmérni a botok elterjedtségét – közölték Musk képviselői levélben.

Musk hetek óta nyilvánosan megkérdőjelezte a Twitter számait, amit sok elemző úgy értékelt, mint egy kísérletet a technológiai óriás részvényárfolyamának leszorítására. A Twitter részvényei a bejelentés után több mint 6 százalékkal zuhantak.

A Twitter cáfolta Musk állításait a spamekkel és botokkal kapcsolatban, mondván, hogy azok az összes felhasználónak kevesebb mint öt százalékát teszik ki – olvasható a Bloomberg cikkében.

A Twitter nemrégiben még hozzáférést is adott Musk csapatának egy komolyabb adathalmazhoz, hogy alátámasszák állításaikat, miszerint a hamis profilok a napi aktív felhasználóinak kevesebb mint 5 százalékát teszik ki.

A Musk képviselői által írt levél nyilvánosságra kerülése után perceken belül a Twitter fenyegetőzött, hogy bírósági úton fog visszavágni.

A közösségi média cég igazgatótanácsa elkötelezett amellett, hogy a tranzakciót a már leegyeztetett áron és feltételek mellett zárja le. Ezenkívül jogi lépéseket is terveznek tenni annak érdekében, hogy az egyesülési megállapodást érvényre juttassák – közölte Bret Taylor, az igazgatótanács elnöke egy bejegyzésben. „Bízunk benne, hogy a delaware-i bíróságon győzni fogunk” – tette hozzá.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022