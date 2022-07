Tiszta energiának minősül a földgáz és az atomenergia

Elfogadta az Európai Parlament az úgynevezett taxonómia-rendeletet. A képviselők arról döntöttek, hogy a földgáz és az atomenergia is tiszta energiának minősül.

A döntés értelmében a Parlament zöld utat adott annak, hogy az Európai Bizottság a gáz- és atomenergia-ágazatok egyes tevékenységeit – bizonyos feltételek mellett – beemeli a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek közé.

A Bizottság szerint a gáz- és atomenergia-ágazatok magánberuházásainak van szerepük a zöld átállásban, ezért megengedi, hogy az iparág egyes tevékenységei környezeti szempontból fenntarthatónak minősüljenek. Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán kommentálta a döntést: „Ma csoda történt az Európai Parlamentben és győzött a józan ész: leszavaztuk a baloldal ideológiavezérelt, öngyilkos zöldítésére tett kísérletét. Végre továbbléphetünk, hogy a pénzügyi forrásokat azon vállalatok és kis- és középvállalkozások felé irányítsuk, amelyeknek a legnagyobb szükségük van rá, hogy fenntarthatóvá váljanak!”

Tóth Edina Fidesz EP-képviselő a szavazást követően kiemelte az európai és a magyar baloldal az utóbbi hetekben mindent bevetett, hogy a saját kudarcos zöld ideológiáját érvényesítve megfossza az atomenergiát és a földgázt a zöld minősítéstől, de ez nem sikerült nekik! „Nukleáris energia és földgáz nélkül sokkal kiszolgáltatottabb lenne az Unió az olyan válságoknak, mint amit most is tapasztalhatunk, emellett a zöld átmenet sem tudna megvalósulni, hiszen a megújuló energiaforrások önmagukban még nem elegendőek az amúgy is megnövekedett energiaigények kielégítésére és a rezsiköltségek alacsony tartására” – tette hozzá.

Gyürk András Fidesz EP-képviselő rámutatott, hogy az elutasítás volt az egyetlen lehetséges döntés a baloldali kifogásról.

„Európa energiaválságban van, ezért minden, a helyzetet súlyosbító felelőtlen javaslatra határozottan nemet kell mondanunk. A baloldal a kifogással megtámadta a rezsicsökkentést és a klímavédelmet. Ennek viszont, a fideszes képviselők határozott kiállásának köszönhetően, sikerrel tudtunk gátat szabni” – hangsúlyozta a Fidesz EP-képviselője.

Donáth Anna szerint klímakatasztrófa van

A Momentum színeiben politizáló Donáth Anna nem támogatja az intézkedést.

Közösségi oldalán a politikus úgy fogalmazott, hogy „a zöldkérdés létkérdés, éppen ezért szavazatommal nem támogattam az Európai Parlamentben, hogy az Európai Bizottság nemrég bejelentett szabályozási javaslatával kizöldítse a földgázt és az atomenergiát”.

Donáth szerint „ideje lenne végre, hogy az Európai Bizottság és a tagországok kormányai a társadalom érdekeit helyezzék végre előtérbe az ipari érdekek helyett. Az időnk ugyanis elfogyott, a klímakatasztrófa nem a jövő, hanem a kegyetlen jelen”.