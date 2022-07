Elemzők: Jó júniusi ipari adat is kell ahhoz, hogy az ipar ne lassítsa a második negyedévi növekedést

Az ipari termelés májusi emelkedése meghaladta ugyan egyes elemzők várakozását, de nem elégséges ahhoz, hogy az ágazat pozitívan járuljon hozzá a GDP második negyedévi növekedéséhez; ahhoz még egy kedvező júniusi adatra is szükség lenne – figyelmeztettek az MTI-nek nyilatkozó elemzők.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közölt első becslése szerint májusban az ipari termelés volumene 9,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,4 százalékkal emelkedett, mivel idén májusban kettővel több munkanap volt, mint az előző év azonos hónapjában. Áprilishoz mérten 1,4 százalékkal nőtt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás.

Kapcsolódó tartalom

Virovácz Péter az ING Bank vezető elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában megállapította, az előző két hónap visszaesése után úgy tűnik májusban valamelyest magára talált az ipar.

Ahogyan azt előzetesen is várni lehetett, a vállalatok a háború kitörését követő első sokk után lassan megtalálták a kieső alkatrészek alternatív beszerzési útvonalit. Talán ennek is köszönhető, hogy olyan fontos alágak, mint a járműgyártás és az elektronikai ipar is emelni tudta a kibocsátását – vélekedett.

A második negyedév eddig eltelt két hónapjában az ipar zsugorodást mutatott az előző negyedévhez képest. Ahhoz, hogy az ipar ne lassítsa a gazdasági növekedést, mindenképpen szükség lenne egy jó júniusi adatra.

Kapcsolódó tartalom

Az ING elemzői inkább óvatosak a második negyedéves GDP-kilátásokat illetően, és mérsékelt negyedéves alapú zsugorodással számolnak. Mindez azonban továbbra is bőven 5 százalék feletti éves összevetésű GDP-növekedést jelentene – tette hozzá Virovácz Péter.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzőjének megítélése szerint a várakozásokat felülmúlva nőtt az ipari termelés májusban.

A következő hónapokban újra növekedési pályára állhatna az ipari termelés, azonban a beszállótói láncok szakadozása továbbra is jelentős kockázatot jelenthet, csakúgy, mint az energia árainak elszállása. Egyes nyersanyagok, különösen az ipari fémek árai azonban már meredeken visszaestek a recessziós aggodalmak hatására – jegyezte meg. Továbbra is élénkítheti viszont az ipart a nagyon magas rendelésállomány, valamint a készletek feltöltése, így az év során átmeneti megingások mellett fokozatos élénkülésre számítanak a bankholding elemzői. Idén a bázishatások és új kapacitások üzembe helyezése miatt, de jelentős bizonytalanságok mellett 5-6 százalék körüli növekedésre számítanak, a tavalyi 9,6 százalék után.

Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője is arra hívta fel a figyelmet, hogy a rövidtávú kilátásokat továbbra is számos bizonytalanság tarkítja. Az orosz-ukrán háború kitörése miatt az év elején valamelyest enyhülő ellátási problémák, alkatrészhiányok ismét súlyosbodtak. Fontos kérdéssé vált a háború és megnövekedett inflációs adatok nyomán a keresleti oldal alakulása is, hiszen a rendkívüli helyzet az üzleti és a fogyasztói bizalom romlása révén a vásárlói oldal is gyengülni látszik – vetette fel. Az Erste szakértője pozitívumként hozta fel, hogy a globális növekedés motorja, Kína a legfrissebb mutatók szerint újra magára találhat az elkövetkezendő időszakban. A feldolgozóipar egésze szempontjából az elmúlt időszakban bejelentett jelentős kapacitásbővítések a jelek szerint ellensúlyozhatják a fennálló bizonytalanságokat – vélekedett Nagy János.