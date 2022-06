Finn elemzés: Az orosz embargóval az EU csak magának árt

A Centre for Research on Energy and Clean Air finn kutatóintézet a napokban megjelent, az orosz energiahordozók exportjára vonatkozó elemzése arra hívja fel a figyelmet, hogy az Oroszország elleni szankciókkal az Európai Unió csak saját magának árt. A kutatás szerint Oroszország energiakivitelből származó bevételei jelentős mértékben, 60 százalékkal nőttek a tavalyi értékhez képest. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója ennek kapcsán megjegyzi, hogy egyre egyértelműbbé válik tehát, hogy az Oroszország elleni szankciós politika teljes tévút: az orosz bevételeket nem csökkenti, Európának azonban egekbe emelkedett energiaárakkal kell szembenéznie.

Az Orbán Balázs által megosztott finn kutatás szerint Oroszország energiakivitelből származó bevételei jelentős mértékben, hatvan százalékkal nőttek a tavalyi értékhez képest. Ez nem meglepő – teszi hozzá az elemzés, – hiszen az orosz olaj, miután Nyugatról kitiltották, hamar új piacokat talált magának, méghozzá Ázsiában. Orbán Balázs (MTI/Kovács Attila) Németországot, mint az orosz energia legnagyobb importőrét Kína váltotta, míg az orosz olaj egyik legdinamikusabban növekvő piacaként India tűnt fel, amely a háború kitörése óta ötszörösére növelte az Oroszországból érkező olajimportját. Kapcsolódó tartalom Orbán Balázs: Újabb szankciók helyett békére van szükségünk A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán számolt be az uniós csúcsról. Annak, hogy az orosz energiahordozókat miért lehet máshol eladni, egyszerű a magyarázata: az orosz uráli típusú olaj hordónkénti ára 30 dollár körül alakul, míg az északi-tengeri Brent típusú olaj ennek akár négyszeresébe is kerülhet a nemzetközi piacokon. Vagyis míg a nyugati országok lemondtak az olcsó orosz olajról, az ázsiai országok kapva kapnak a lehetőségen, hogy felvásárolják ezeket a készleteket. Egyre egyértelműbbé válik tehát, hogy az Oroszország elleni szankciós politika teljes tévút: az orosz bevételeket nem csökkenti, Európának azonban egekbe emelkedett energiaárakkal kell szembenéznie – olvasható Orbán Balázs közösségi oldalán. A címlapfotó illusztráció.