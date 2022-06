A vásárlók több tízezer forintot tudnak spórolni – októberig biztosan maradnak az árstopok

Öt százalékkal mérsékli az inflációt az élelmiszerárstop. Ha megszűnne, komoly áremelkedés lenne tapasztalható – erről az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára beszélt a Magyar Nemzetnek. Vámos György azt is mondta: a magyarországi áruellátás stabil és biztonságos. A boltok bíznak abban, hogy az év második felében megáll az áremelkedés – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Kereskedelmi Szövetség: 5%-kal mérsékli az inflációt az árstop

Kék címke jelzi egy pécsi boltban, hogy melyik a kezdeményes, rögzített áru élelmiszer. Így könnyen megtalálják a vásárlók. Étolajból, lisztből vagy például tejből is a rögzített áru élelmiszerek még hónapokig biztosan nem is fognak drágulni, köszönhetően az árstop meghosszabbításának.

A vásárlók örülnek, hogy továbbra is érvényben maradnak az árstopok. Azt mondják: ezzel havonta több tízezer forintot tudnak spórolni.

Az árstopok az élelmiszer esetén 5 százalékkal mérséklik az inflációt – erről az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára beszélt a Magyar Nemzetnek. Vámos György szerint a boltok abban bíznak, hogy az év második felében megáll az áremelkedések növekvő üteme.

Marad a benziárstop is. Így továbbra is 480 forintért tankolhatnak a magyarok.

„Nálunk a családban két autó is van, jellemzően elég nagy távokat megyünk Magyarország területén belül. Hát teli tanknál ez 9-10 ezer forint könnyebbséget jelent” – mondta az M1-nek egy férfi.

Az élelmiszer és a benzinárstop október elsejéig. A hitel és kamatstop december 31-ig marad érvényben. De ha indokolt, a kormány még ennél is tovább fenntartja ezeket az intézkedéseket.

„Ezek lejártát megelőzően döntünk majd arról, hogy fennállnak-e még azok a körülmények, amelyek további meghosszabbításra okot adnak” – forgalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Kapcsolódó tartalom

Az árstop védekezés a háborús infláció ellen, a baloldali pártok azért támadják, mert külföldi érdekeket szolgálnak – erről már az Origo írt. A portál kiemeli: Brüsszel meggondolatlan, ideológiai alapon hozott szankciói miatt elszabadultak az élelmiszer-, az üzemanyag- és az energiaárak Nyugaton. Ezzel szemben a magyar kormány megvédi a családokat az áremelkedéstől.

„Ha a családok védelméről van szó, akkor a magyar kormány mer bátor döntéseket hozni” – ezt a Nézőpont Intézet elemzője mondta az M1-en. Rotyis Bálint hangsúlyozta: a magyar baloldal és Brüsszel ezzel szemben a piaci érdekeket képviseli.

„A magyar benzinárstopot nemcsak a baloldal kritizálja, hanem az Európai Unió is. Brüsszelből már érkezett is a felszólító levél, hogy ezt az intézkedést minél hamarabb meg kéne szüntetni. Ha a kormány engedett volna ennek a nyomásnak, akkor most 800-1000 forintos üzemanyagárral kellene számolni. Ez egy óriási tétel” – fogalmazott Rotyis Bálint.

A Nézőpont Intézet friss felméréséből kiderül, hogy a magyarok csaknem háromnegyede egyetért az üzemanyagárstoppal. Külön vizsgálták a kormánypárti és baloldali szavazókat, a vidéken élőket és budapestieket is. Mindegyik csoportban többségben vannak azok, akik támogatják a magyar kormány árstop-politikáját.

