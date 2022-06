Varga Mihály: Megszorításokkal riogatnak, pedig a valóság egyszerűbb

A baloldali lapok ismét megszorításokkal riogatnak, látva a jövő évi költségvetésben tervezett növekvő bevételeket. Pedig a valóság egyszerűbb: erősödik a magyar gazdaság teljesítménye, csúcson a foglalkoztatás, kisebb az adóelkerülés, így a folyamatosan csökkenő adók ellenére is magasabb bevétellel számolhatunk – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán.

A pénzügyminiszter értékelése szerint ezt mutatják a májusi számok is: az adócsökkentések mellett is 23 százalékkal nőttek a költségvetés főbb adóbevételei. Míg tavaly májusban 1 323 milliárd forint folyt be, addig idén 1 630 milliárd forint. Társasági adóból 40 százalékkal, kisvállalati adóból 50 százalékkal, személyi jövedelemadóból 17 százalékkal több bevétel érkezett – ismertette Varga Mihály.

A pénzügyminiszter kifejti, hogy

ez a teljesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben is megőrizzük az ország biztonságát, az elmúlt évek eredményeit, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat, a nyugdíjak értékét, tovább csökkentsük a hiányt és az államadósságot.

A miniszter arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövő évi költségvetés a rezsi- és a honvédelem költségvetése lesz: „670 milliárd forinttal Rezsivédelmi Alapot, 842 milliárd forinttal Honvédelmi Alapot állítunk fel”.

„A költségvetési hiányt 3,5%-ra, az államadósság szintjét 73,8%-ra javítjuk, 4% körüli gazdasági növekedéssel számolunk.”