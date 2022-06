Varga Mihály: Erősödik a magyar gazdaság

Erősödik a magyar gazdaság teljesítménye, csúcson a foglalkoztatás és kisebb az adóelkerülés, így a folyamatosan csökkenő adók ellenére is magasabb adóbevétellel lehet számolni a jövő évi költségvetésben – így számol a pénzügyminiszter. Varga Mihály közösségi oldalán azt írta: májusban az adócsökkentések mellett is 23 százalékkal nőttek a költségvetés főbb adóbevételei az egy évvel korábbihoz képest. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten azt mondta: a háborús inflációt és gazdasági válságot is kezelni képes költségvetést fogadott el a kormány 2023-ra – hangzott el az M1 Híradóban.

Erősödik a magyar gazdaság teljesítménye A családok lehetnek a jövő évi költségvetés legnagyobb nyertesei, hiszen ahogy az elmúlt években mindig, így jövőre is emelkedik a nekik szánt támogatások összege. Ezt Varga Mihály, pénzügyminiszter jelentette be, amikor benyújtotta az Országgyűlésnek a 2023-as büdzsé több száz oldalas tervezetét. „Az erre a célra biztosított összeg 2023-ban meghaladja a 3200 milliárd forintot. Ez 450 milliárd forinttal több az idei évnél” – mondta Varga Mihály. Emellett a családoknak talán a legnagyobb segítség, immár tíz éve, a rezsicsökkentés. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy a honvédelmi alap mellett létrehozza a rezsivédelmi alapot, amely garantálja, hogy az Európában többszörösére emelkedett energiaárak ellenére a magyar családok az unión belül a legkevesebbet fizetnek a gázért és az áramért. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta, a mostani háborús gazdasági válságban is a jövő évi költségvetés megvédi a családtámogatási rendszert és a rezsicsökkentést is. „A rezsi az Magyarországon sokkal nagyobb arányát foglalja el vagy foglalja le a havi jövedelemnek, mint a nyugat-európai országokban” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormány az elmúlt években számos sikeres programot indított el a családok érdekében. Ilyen volt például a családi otthonteremtési kedvezmény, a babaváró hitel vagy a jelzáloghitelek elengedése. Erről Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója beszélt a Kossuth Rádióban, aki elmondta, számítottak arra, hogy a családok védelme, támogatásának elsőbbsége jövőre is megmarad. „Várható volt ez, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök többször kijelentette, hogy nem óhajtja a magyar kormány a családokkal megfizettetni, egyrészt a jelenlegi gazdasági válság árait, másrészt a szomszédunkban elhúzódó háború árát (…), úgyhogy pozitívan nézünk a jövő elé” – mondta Király Nóra. A Híradónak nyilatkozó elemző is arról beszélt, hogy a családok támogatása immár az Orbán-kormány védjegyévé vált. És ezt a 2023-as büdzsé is jól tükrözi. „Ebből a költségvetésből kiolvasható, hogy az idén lejáró támogatási formák, mivel van hozzájuk forrás rendelve, valamilyen formában jövőre is folytatódni fognak” – mondta Regős Gábor, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője. Így például a babaváró kölcsön is, amelyre csaknem 180 milliárd forint lett elkülönítve a büdzsében. De az is biztos, hogy a hónap végén lejáró falusi csokot is tovább lehet igényelni. Az új lakások esetén a kedvezményes 5 százalékos áfa is lejárna az év végén, de aki még ebben az évben bejelenti, hogy építkezik, akkor 2026-ig megmarad a kedvezményes lehetőség. A családtámogatások megőrzését segíti az is, hogy az adócsökkentések mellett nőnek a költségvetés bevételei. A pénzügyminiszter közösségi oldalán arról írt, hogy májusban például 23 százalékkal emelkedtek az adóbevételek. Míg tavaly májusban 1323 milliárd forint folyt be, addig idén 1630 milliárd forint. Társasági adóból 40 százalékkal, kisvállalati adóból 50 százalékkal, személyi jövedelemadóból 17 százalékkal több bevételt könyveltek el, mint egy éve. Varga Mihály kifejtette: ez a teljesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben is megőrizzük az ország biztonságát, az elmúlt évek eredményeit, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat, a nyugdíjak értékét, és továbbcsökkentsük a hiányt és az államadósságot.