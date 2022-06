Pénzügyminiszter: A befektetők a háború ellenére is bíznak a magyar gazdaságban

A befektetők a háború ellenére is bíznak a magyar gazdaságban – erről beszélt a pénzügyminiszter miután újabb devizakötvényeket bocsátott ki az állam. A kötvények iránt kétszeres volt a kereslet, ez is azt mutatja, hogy az ország a bizonytalan helyzetben képes önállóan, a piacról finanszírozni magát – tette hozzá Varga Mihály. A kibocsátás nem érinti a költségvetési hiányt, így tartható mind az idei, mind a jövő évi költségvetésben célzott hiány – számolt be az M1 Híradója.

Varga Mihály: A 2023-as büdzsé a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése lesz Kedden nyújtotta be az Országgyűlésnek a jövő évi költségvetési tervezetet a pénzügyminiszter. A dokumentumból kiderül, hogy szinte minden területre több forrás juthat 2023-ban, mint idén. Magyarország kormánya, ahogyan vállalta, az elhúzódó háborús helyzetben is megvédi a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családokat és a rezsicsökkentést. A kormány számolt a háború hatásaival is, ezért a költségvetésben az is szerepel, hogy az orosz–ukrán háború, valamint a brüsszeli energia- és szankciós politika miatt a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának a megőrzése. A kormány fő célja továbbra is a rezsicsökkentés megőrzése és a honvédelem megerősítése, ezért hozta létrehonvédelmi alapot – erről Simicskó István beszélt a Kossuth Rádióban. A KDNP frakcióvezetője kiemelte: a kormány meghozta a felelős döntéseket annak érdekében, hogy az ország kimaradjon a háborúból, de a honvédelmi alap létrehozásával arról is döntött, hogy a honvédséget meg kell erősíteni. „Nekünk az a feladatunk, illetve a Fidesz–KDNP-kormánynak, hogy biztosítsa a békét Magyarország számára. Magyarország külső biztonságát megőrizze. Természetesen meg kell védenünk a háború okozta gazdasági problémáktól és negatív hatásoktól a magyar gazdaságot, a magyar családokat” – fogalmazott. A 2023-as költségvetési törvényjavaslat alapján a kormány jelentősen többet fordít majd a családok segítésére jövőre, így folytatódnak a családtámogatások. A következő évben az infláció mértékének megfelelően tovább emelkednek a nyugdíjak és megmarad a 13. havi nyugdíj is. A pénzügyminisztérium közlése szerint a kormány az államadósság és a költségvetési hiány további csökkentésével számol. Varga Mihály napközben arról számolt be, hogy Magyarország újabb devizakötvényt adott ki. Ezúttal hárommilliárd dollár és 750 millió euró értékben. A pénzügyminiszter úgy fogalmazott: a befektetők a háború ellenére is bíznak a magyar gazdaságban, ugyanis a magyar kötvények iránt kétszeres volt a kereslet. „A most bevont forrásokat az ország stabilitásának megőrzésére, előtörlesztésre és a pénzügyi tartalékok növelésére használjuk. A kibocsátás nem érinti a költségvetési hiányt: tartjuk a 4,9 százalékos hiánycélt, és folytatjuk az államadósság csökkentését” – fejtette ki. Varga Mihály hangsúlyozta: a magyar kötvények iránti kereslet azt mutatja, hogy Magyarország a bizonytalan nemzetközi környezetben is képes önállóan, a piacról finanszírozni magát.