Hernádi Zsolt: Európa igen súlyos problémát okozott magának a szankciós csomaggal

Hernádi Zsolt az interjúban elmondta: az általa vezetett vállalatcsoportnak Közép-Európa tekintetében ellátásbiztonsági felelősségtudata van. Ez nagymértékben meghatározza a mindenkori kormány és a Mol közti kapcsolatot. Magyarország ellátása körülbelül 60, Szlovákiáé 98, Csehországé 50 százalékban orosz típusú kőolajra épül. A most elfogadott hatodik uniós szankciócsomag kapcsán úgy fogalmazott, hogy maradtak benne elvarratlan szálak. Példaként említette, hogy korlátozottan lehet majd orosz olajból finomított terméket exportálni. Emiatt szerinte pár hónap múlva több közép-európai ország nehéz helyzetbe kerül.

Arra a kérdésre, hogy az embargó eredeti változata tényleg gazdasági atombomba lett volna, Hernádi Zsolt azt válaszolta, hogy tudomásul kell venni, Közép-Európa speciális helyzetben van, és senkinek nincs joga agyonütni egy teljes régiót. Márpedig a totális embargó ezt jelentette volna.

Hernádi szerint mi itt megörököltünk egy ellátási rendszert, amelyben a szállítási vonalak csak keletről nyugatra tartanak. Annak idején az egész keleti blokk ellátási energiastruktúrája így épült. A politikai cél az volt, hogy minden ország közvetlenül a jelenlegi Oroszország felől kapja az energiahordozókat, ám az érintett államok egymással nem voltak összekötve, észak–déli irányú vezetékeket nem lehetett kialakítani, a csap pedig nem nálunk volt.

Mint fogalmazott:

„most persze a további szankciókat szorgalmazók azt mondják, tetszettünk volna másképp csinálni. Csakhogy ők a saját történelmi sajátosságaikból indulnak ki, ráadásul még feledékenyek is. Erről nem mi döntöttünk, ez az örökségünk.

Az eltelt évtizedekben mégis ki tudtunk alakítani egy olyan rendszert Közép-Európában, amelyben soha semmilyen ellátásbiztonsági probléma nem merült fel. Ámde válsághelyzet esetére redundáns, vagyis nem használt biztonsági kapacitásokat, senki nem épített ki. A 2009-es gázkrízis hozott némi változást, amikor az oroszok az ukránokkal való elszámolási vita nyomán néhány napra elzárták a gázvezetéket. Ilyesmi addig nem fordult elő, így a Molnál arra jutottunk, hogy akár megeshet az olajjal is. Ekkor döntöttünk a Magyarországot és Szlovákiát összekötő vezetékszakasz meghosszabbításáról, hogyha bármi történik keleten, az Adriáról felhozott kőolajjal el tudjuk látni a magyarországi és a szlovákiai finomítóinkat. Százszázalékos ellátást akkor tudunk biztosítani ebben a két finomítóban, ha Horvátországban egy 80 kilométeres szakaszt bővítenek, és továbbra is hozhatunk fel orosz kőolajat. Ha a vezetékszakasz nem bővül, akkor 20, illetve 30 százalékkal csökken a finomítók ellátása. Ha pedig orosz olajat sem hozhattunk volna, akkor további 20-30 százalékos teljesítménycsökkenés lenne várható. Az tényleg atombomba lett volna.”

Az interjú kitért arra is, hogy mik lesznek az elfogadott uniós csomag nemzetközi hatásai. A Nemzetközi Energiaügynökség már megkongatta a vészharangot, egész Európát üzemanyaghiány sújthatja. Ennek kapcsán Hernádi Zsolt úgy fogalmazott: az áremelkedés és az ellátási bizonytalanság az egész világnak gondot fog okozni. Minden energiahordozó drágább lesz. A szankciós csomaggal Európa igen súlyos problémát okozott önmagának. Az intézkedés rövid távú hatását nézve sokkal fájdalmasabb az EU-nak, mint Oroszországnak. Moszkva fel fogja számolni a saját függőségét, az eddigi utakat pedig aligha lehet majd visszaépíteni, hiszen elkészülnek az új beruházások, amelyeknek aztán meg is kell térülniük. Az oroszok hajókba, kikötői kapacitásba fektetnek most és új vezetékeket építenek a Távol-Kelet irányába.

Félrevezetés azt állítani, hogy ezzel az embargós politikával térdre kényszerítjük az orosz gazdaságot. A súlypontok áthelyeződnek, és nehezen visszafordítható folyamatok indulnak el

– mondta Hernádi Zsolt, és arra is kitért, hogy mindenki csak a benzinről és a gázolajról beszél, de a finomítás során több mint ötvenféle termék keletkezik. Ennek a gyártásnak több mint félszáz éves kultúrája van Magyarországon, rengeteg iparág állt rá ezekre az anyagokra, amelyeket jelenleg az Ural típusú kőolajból állít elő a Mol.

Mint fogalmazott: „Magyarország 30–35 százalékban képes alternatív kőolajokat finomítani. Most mérjük fel, hogy a teljes átállás mennyibe kerülne. Nagyjából 500–700 millió dolláros költségről és kettő-négy évről lehet szó. Aki azt mondja, néhány hónap alatt cseréljük le az Ural típusú olajat, annak fogalma sincs a szerves kémiáról.”

Jelzésértékű, hogy most a Nemzetközi Energiaügynökség már be is lengette a javasolt korlátozásokat. Hernádi Zsolt szerint ez a hetvenes éveket idézi. De akár ennél durvább és elhúzódóbb is lehet a válság, mert nemcsak az olajat, hanem a gázt és a villamos energiát is érinti. Ez kivédhetetlen hármas hatás. A gázra nincs még embargó, de mivel az Északi Áramlat 2-t nem helyezték üzembe, az oroszok pedig csak a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiséget szállítják gázból, ebből is hiány léphet fel. Ráadásul közben a növekvő gazdaságú Kína hirtelen feloldotta a járvány miatti korlátozásokat, a károsanyag-kibocsátás csökkentése miatt szénerőművekről gázerőművekre tér át, és már 2021-re – Japánt megelőzve – a világ legnagyobb LNG-importőrévé lépett elő. Az európai piacról nemcsak a cseppfolyós földgáz kitárolásához szükséges kellő számú berendezés hiányzik, hanem a molekulákhoz is igen drágán tud hozzájutni a kontinens. Ezt az energiahordozó-deficitet fejelte most meg az unió az olajembargóval. Amint kiépítik a szükséges infrastruktúrát, Moszkva keletre el tudja adni az eddig Európába szállított mennyiséget, így az Ural típusú olaj ára is újra elkezd emelkedni.

Az unió tervezett gázembargója kapcsán Hernádi Zsolt Martin Brudermüllernek, a világ legnagyobb vegyipari vállalatának, a BASF vezérigazgatójának a szavait idézte, mely szerint „ha ez megtörténne, le kellene állítani a német vegyipari társaság működését. Ez a lépés Németországot 1945 óta nem látott válságba sodorná”.

Az olajnál még lehetnek különböző beszerzési szcenáriók, de a gáznál nincs más opció. Ráadásul Magyarországon a lakosság több, mint kilencven százaléka közvetlenül vagy távfűtésen keresztül indirekt módon gázzal fűt

– hangsúlyozta. Az ársapka kapcsán arról beszélt: „közgazdászként, de az ellátásbiztonságért felelős vezetőként is azt kell mondanom, hogy egy ilyen árbeavatkozás csak igen rövid távon tartható fenn. A jó hír, hogy a kormány érti az érveinket, és történtek korrekciós lépések is, amelyeknek kedvező hatásuk van: a teherautókat, majd a külföldieket már kivették a kedvezményezettek köréből. Jelenleg július elseje a határidő. Utána fokozatosan ki kellene vezetni az árkorlátozást. Legalábbis ellátásbiztonsági szempontból ez lenne a célszerű”.

Az extraprofit megadóztatása kapcsán Hernádi Zsolt kijelentette, hogy a Mol – amelytől nagyjából 250 milliárd forintot von el a kormány – „kiveszi a részét abból, hogy rendbe tegyük Magyarország pénzügyi egyensúlyát. Ezeknek az áldozatoknak akkor van értelmük, ha az így megteremtett pénzügyi egyensúly alapjára versenyképes gazdaságot építünk”.