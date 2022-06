AM: A modern technológiák az élelmezésbiztonságot is szolgálják

A mezőgazdasági termelés hatékonyságának és versenyképességének növeléséhez elkerülhetetlen a modern technikai vívmányok széles körű alkalmazása – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a KITE d.o.o. Szávaszentdemeteren megvalósult beruházásának ünnepélyes átadásán szerdán az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint.

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy világunk egy rendkívüli, kihívásokkal terhelt időszakhoz ért. A Föld népessége növekszik, miközben további területek művelésbe való bevonásával nehezen számolhatunk. A koronavírus-járvány már önmagában felforgatta a globális ellátási láncokat. Az új, bizonytalan helyzetet pedig tovább terheli az orosz–ukrán háború, amelynek nyomán infláció és drágulás tapasztalható az élet minden területén – tette hozzá.

Kiemelte, az élelmezés biztonsága jelen helyzetben különösen felértékelődik – még akkor is, ha láthatóan sem Magyarországnak, sem Szerbiának nincs mitől tartania ezen a téren, hiszen mindkét ország a mezőgazdaság szempontjából kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. Ezt a kedvező helyzetet tovább erősíti az a biztonsági háló, amelyet a két ország közötti barátság biztosít.

Kifejtette, hogy Magyarország és déli szomszédja is egyidejűleg hozott meg olyan fontos biztonsági intézkedéseket, mint az élelmiszerárstop vagy az élelmiszeripari alapanyagok exportját szabályzó intézkedések. A rendkívüli világpiaci kereslet ellenére a két országnak sikerült elkerülni a kivitel olyan mértékű hirtelen megugrását, amely veszélyeztette volna a belső ellátást.

Nagy István kitért arra is, hogy az élelmezésbiztonság mellett a külkereskedelem fokozását továbbra is kiemelten kezeli Magyarország.

Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar agrárexport 2021-ben 10,7 százalékkal haladta meg a 2020. évi értéket. A mezőgazdaság versenyképességének és fenntarthatóságának növelése érdekében jelentős előrelépések történtek Magyarországon – fejtette ki.

Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány Megújuló vidék, megújuló agrárium programja minden eddiginél nagyobb nemzeti forrást biztosít a vidék megerősítésére, az élelmiszertermelés biztonságának értékteremtő erejének növelésére.

A miniszter szerint komoly eredmény az is, hogy a Szávaszentdemeteren és Csenejen most megvalósult KITE logisztikai központok 50 százalékos magyar állami támogatásával közvetetten a szerbiai élelmiszertermelés biztonságához, modernizációjához is hozzá tudtunk járulni – áll az AM közleményében.