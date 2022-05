Tiborcz István: A tavalyi volt a BDPST Group eddigi legsikeresebb éve

Rekorderedménnyel zárta a BDPST Group a tavalyi évet – nyilatkozta a Portfoliónak adott interjúban Tiborcz István. A cégcsoport többségi tulajdonosa azt is elárulta, hogy a járvány idején nem bocsátottak el senkit, sőt, több embert foglalkoztatnak, mint korábban.

„A Covid-járvány és annak hatásai elhúzódtak, aminek a következményeit leginkább a turizmus és a vendéglátás szenvedte el. Amikor a pandémiát sikerült leküzdenünk, a gazdaság fellélegezhetett, de jött a háború, amely szinte minden ágazatot sújt. A járványra a cégcsoportunk azzal reagált, hogy kitartott a hosszú távú tervek mellett, vagyis mi, sok piaci szereplővel ellentétben, ez alatt az idő alatt senkit se bocsátottunk el ekkor, sőt 2021-ben 280 százalékkal nőtt a BDPST Group által foglalkoztatottak létszáma a turizmus-vendéglátás szektorban” – nyilatkozta a Portfoliónak Tiborcz István a cégcsoport többségi tulajdonosa.

Kiemelte, hogy ugyan a háború okozta válság időtartama nehezen prognosztizálható, emellett az euró-forint árfolyam és az infláció is mind-mind napi szintű problémákat okoz, mégis alapvetően optimista.

„Úgy gondolom, hogy ezek a kérdések nyugvóponthoz érnek, előbb-utóbb kisimulnak a dolgok. Ha így lesz, akkor azok a cégek tudják sikerrel venni majd az akadályokat, amelyek képesek tartalékokat képezni a gazdaságilag kedvező periódusokban. A krízishelyzetekben felértékelődnek az innovációs és a technológiai befektetések, amelyek a versenyképesség kulcsát jelentik” – vélekedett.

Hozzátette, a cégcsoport hitelszerkezete stabil, a hitel-tőke aránya „nagyon konzervatív”, így ez aggodalomra nem ad okot.

„Ha viszont megnézzük az európai gazdasági környezetet, láthatjuk, hogy

magasak az energiaárak és az infláció, de a térségi devizakamatok is elszálltak, amely tényezők miatt nehéz olyan projektekbe fektetni, amelyek képesek lesznek a jövőben is a megemelkedett kamattörlesztések kitermelésére.

Azok a cégek viszont, amelyek kedvező forrás mellett reáleszközökbe fektettek a múltban, most nincsenek rossz helyzetben, mert a reálértéket képviselő befektetések felértékelődnek, hozamot termelnek. Fontos kiemelni az ingatlanpiacot is, ahol az ingatlanok újraelőállítási értéke is nagymértékben emelkedett, ami szintén hatással lesz számtalan piaci ágazatra” – magyarázta Tiborcz István.

A turizmussal kapcsolatban kifejtette, hogy az ágazat a jövőben sem lesz rossz befektetés.

„Azt látom, hogy a turisztikai ágazatban a járvány nagy vesztese az üzleti utazások világa lehet, hiszen a Covid rávilágított arra, hogy az üzleti utak nagy része felesleges, mert a mai, digitális világban a megbeszélések nagy részét online is meg lehet tartani. A pandémiás időszakban így viszont megnőtt a belföldi desztinációk látogatottsága, amely tendencia az újranyitásokat követően is megmaradt” – mondta.

Az interjú során szóba kerültek a cégcsoport Gránit Bankot és a Diófa Alapkezelőt érintő befektetései is.

„Tiszta stratégia és vízió mentén, hosszas előkészítő munka és kutatás után esett a választás a Gránit Bankra, mint az első, a pénzügyi szektorban lévő akvizíciós célpontunkra. A BDPST cégcsoport 57 százalékot vásárolt, jelenleg a BDPST Group részesedése 43 százalék. A Gránit Bankba való befektetés a stratégiánk első lépése volt, ezt további, előkészítés alatt állók követik majd. Itt muszáj pár szót szólnom a Gránit Bank erősségeiről. A Gránit Bank elsőként ismerte fel a digitális bankolás nyújtotta lehetőségeket a hazai piacon, versenyképes stratégiával, világos vízióval rendelkezik. A bank sikeres, hatékony szereplője a magyar piacnak, termékpalettáját, értékajánlatát folyamatosan bővíti, amelyet a BDPST Group, mint részvényes támogat” – indokolta a befektetéseket. Az üzletember azt is elárulta, hogy a Gránit Bank tranzakciója után vásárolták meg a Diófa Alapkezelőt, és ez már szorosan illeszkedik abba a stratégiába, amelyet a Gránit Bank tranzakciójakor megfogalmaztak.

A folyamatban lévő projektekről szólva elmondta, hogy a BDPST Group tavaly kezdte meg a Hotel Atrio del Mart akvizícióját Spanyolországban, ezenfelül két muraui síhotellel, a Hotel Relaxszal és a Hotel Alpenblickkel bővült a nemzetközi portfólió.

„A legnagyobb belvárosi fejlesztésünk, amely, azt hiszem, jelenleg a Belváros legnagyobb projektje is, a Dorottya utcában található szállodaberuházás, amelynek kivitelezése folyamatban van. Az eredeti tervekhez képest csúszásban van a projekt a nehéz építőipari körülmények miatt, de számításaink szerint a jövő év első felében végezhetünk. A BOTANIQ Turai Kastély fejlesztése is folytatódik. A pandémia idején nyitottuk a hotelt, ahol a hazai vendégek mellett sok nemzetközi illusztris személyt is vendégül láttunk már. Az Adria-palota pedig kivitelezés alatt áll, a jövő év második felében tervezzük átadni. 2021-ben a külföldi hotelek mellett átvettük a Lifestyle Hotel Mátrát, és az idén még előttünk áll a régi Iberostar, azaz új nevén a Verno House megnyitása, az Andrássy Kúria & SPA fejlesztéseinek befejezése, valamint a BOTANIQ brand sportklubjának átadása” – sorolta.

Tiborcz István a cégcsoport eredményeiről szólva elmondta, hogy

a tavalyi volt az eddigi legsikeresebb évük.

„Több mint 12 milliárd forint adózás előtti eredménnyel zártuk a 2021-et. A jelentős növekedést a BDPST Zrt. mint holdingvállalat sikeres befektetési stratégiájának, a különböző részesedésein és befektetésein keresztül megtermelt eredményeinek köszönheti” – emelte ki.

Hozzátette, a cégcsoport szállodái a nehéz gazdasági helyzet ellenére is 2,5 milliárd forint árbevételt termeltek, szemben a 2020-ban realizált 460 millió forinttal.

Címlapfotó: Portfolio.hu